Je mu jen 35 let, klidně by mohl být členem německé reprezentace na Euru. Bývalý skvělý záložník Mesut Özil však s fotbalem praštil a v zemi, kde se narodil, budí jeho současný život spíš rozpaky. Hodně mu uškodilo „přítelíčkování“ s tureckým prezidentem Erdoganem, stejně jako blízkost ke krajně pravicovým tureckým ultranacionalistům.

Mesut Özil v dresu německé reprezentace. | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Když dva dělají totéž, není to totéž. V Německu vypuklo v květnu 2018 velké haló, když se fotbaloví reprezentanti Mesut Özil a Ilkay Gündogan, oba tureckého původu, přátelsky setkali s autoritářským ankarským vládcem Recepem Erdoganem. Dokonce o něm mluvili jako o „svém“ prezidentovi.

Cizák kapitánem? I na dovolené v Turecku mluvím německy, brání se Gündogan

Zatímco Gündogan se po ostré kritice omluvil a dnes je na Euru dokonce kapitánem německé reprezentace, Özil si vzal útoky na svou osobu velmi emotivně, prohlásil se za oběť rasismu a xenofobie a rozhodl se ukončit svou kariéru v národním týmu. Rasismus se v Německu ostatně hojně řešil i letos.

„Když se vyhrává, jsem pro fanoušky Němec. Když se prohrává, jsem jen imigrant,“ prohlásil hvězdný záložník s hořkostí. Dlouholetá opora Realu Madrid a Arsenalu přitom patřila k základním stavebním kamenům německého zlatého týmu na MS v roce 2014, jenže zároveň čelila výčitkám, že před zápasy nezpívá státní hymnu a místo toho se modlí. V turečtině.

Chaos před Českem. Expert na turecký fotbal: Chci vidět souboj Krejčí x Güler

Özil svou fotbalovou kariéru ukončil loni po angažmá ve dvou tureckých klubech. Vzhledem k tomu, jak obřím talentem byl, se jistě mohl loučit později a ve velkém stylu. Místo toho se vytratil tak trochu nenápadně a s jistou pachutí.

Nechá si vzít kebab a nic neřekne

„Kdyby byl Mesut víc chráněn, určitě by mohl být na letošním Euru. A to se srdcem i duší,“ řekl pro deník Bild hráčův otec Mustafa Özil. Podle něj jeho syn doplácel na špatný vliv svého okolí, které ho stahovalo hlouběji a hlouběji do pocitu uraženectví a extrémních postojů.

Ty například ilustruje tetování na Özilově hrudi, kterým se loni pochlubil na Instagramu. Půlměsíc a vyjící vlk mají být symboly tureckého ultrapravicového uskupení Šedí vlci, považovaného za silně nacionalistické, fašistické a islamistické.

Proč hraje? Na Součka se na Euru valí kritika, fanoušci kroutí hlavou a nechápou

Özil také po skončení kariéry tráví hodně času v posilovně, díky čemuž někdejší hubený záložník postavou připomíná spíš kulturistu nebo vyhazovače na diskotéce. Řadu fanoušků tato výrazná tělesná změna šokovala. Podle otce Mustafy si tím Mesut kompenzuje to, jak mu schází fotbal. Bez něj prý není šťastný.

Otec viní lidí, kteří bývalého fotbalistu obklopují. Mesut jim údajně není schopný říct ne. „Má velké srdce. Můžete mu z rukou sebrat kebab, a on nic neřekne,“ řekl Özil starší.

Nutno dodat, že se synem už řadu let není v kontaktu. Dřív se staral o Mesutovu kariéru on a vyjednával jeho kontrakty, včetně přestupu z Brém do Realu, pak ale začal syn spolupracovat s agentem Erkutem Sögütem a vztah s otcem výrazně ochladl.