Přes celou zeměkouli se trmácel (skoro) zbytečně. Slovenský fotbalista Róbert Mak se vydal na sraz reprezentace až z daleké Austrálie. Dorazil celý natěšený, jenže nadšení ho přešlo. Zkušený křídelník se v přípravném utkání s Rakouskem podíval na hřiště jen na pár závěrečných minut, proti Norsku se na trávník nedostal vůbec. Znechucený křídelník se kvůli tomu pustil do trenéra Slovenska Francesca Calzony.

Slovenský reprezentant Róbert Mak působí v FC Sydney | Foto: Profimedia

Útočník Mak patří ve 33 letech mezi nejzkušenější slovenské reprezentanty. V národním dresu odkopal 80 mačů, ve kterých vstřelil 16 gólů. Takové zacházení ale za jedenáct let působení v reprezentaci nezažil.

Na dva přípravné zápasy cestoval z Austrálie jen kvůli tomu, aby si zahrál něco málo přes sedm minut. Není divu, že to ostříleného hráče klubu FC Sydney pořádně namíchlo.

„Za takových okolností mě raději trenér neměl vůbec zvát. Samozřejmě, že mě to naštvalo, ale v první řadě mi to přišlo celé líto, že se takhle někdo ke mně zachoval. Byla to dýka do zad a cítím to jako obrovskou ránu, se kterou se neumím vyrovnat,“ postěžoval si Mak v rozhovoru pro deník Šport.

Dvojnásobný mistr Ruska se Zenitem Petrohrad nedokáže pochopit, proč musel letět od protinožců, když ho trenér Calzona nenechal hrát.

Podívejte se na góly Róberta Maka za Sydney:

Zdroj: Youtube

„Pokud mě trenér nechtěl v těchto zápasech využít, klidně mě nemusel nominovat. Pokud se mu nezamlouvá moje současná výkonnost, ačkoli teď se mi daří a v klubu i střílím góly, akceptoval bych to. Je plné právo trenéra vybrat si hráče. Ani bych nepotřeboval vysvětlení. Ale to, že mě táhl přes celou zeměkouli a nevyužil mě… To se mě opravdu dotklo,“ zlobil se Mak.

Motivací je Euro

Ani přes nemilou zkušenost na reprezentaci nezanevřel. Maka láká letošní Euro v Německu. Zároveň si uvědomuje, že si tím mohl u Calzony zavařit.

„Je na trenérovi, jak přijme moje slova. Pokud jsem si svým vyjádřením zavřel dveře na Euro, bude mi to velmi líto. Ale musel jsem zareagovat. Potřeboval jsem to ze sebe dostat ven,“ zdůraznil.

Mak je smířený s tím, že to může být definitivní konec v národním týmu. „Na šampionát pořád chci jet. V reprezentaci je skvělá parta, s kluky si rozumím a Slovensku chci pomoci. Pokud jsou tato slova moje rozloučení, určitě jsem si ho představoval jinak.“