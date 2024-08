/ANALÝZA/ Český fotbal má za sebou mimořádně úspěšné léto. Z pěti adeptů si hned čtyři zahrají hlavní fázi evropských pohárů, přičemž Sparta míří dokonce do Ligy mistrů. Ve hře byly (a dále jsou) snové peníze, hromady bodů do koeficientu i větší počet zápasů s kvalitními týmy než obvykle. Tuzemské kluby mají už teď jistých minimálně 30 utkání mezi smetánkou a pohled na koeficient odhaluje, že Česko vládne celé Evropě.

Konec dohadů, už je to spočítané – černé na bílém. Fanoušky, hráče a pochopitelně i funkcionáře čeká suverénně nejbohatší sezona v historii českého fotbalu.

Pozor, nebavíme se pouze o počtu zápasů čtyř zástupců na evropské scéně, ještě zajímavější je pohled na očekávané finance. Shrňme si situaci: Sparta je v Lize mistrů. Za účast, televizní bonusy, vstupenky nebo merchandising získá víc než miliardu korun. Další stovky milionů přitečou do Slavie a Plzně za Evropskou ligu. Vydělá také Mladá Boleslav v Konferenční lize, která část z odměny hned pošle dál: za nájem stadionu v Hradci Králové.

Ale tím to zdaleka nekončí. Už teď je na 99,5 % jisté, že zlaté časy budou trvat dál. Česko by totiž mělo v pořadí národního koeficientu udržet nejhůře desátou pozici, která zajišťuje přímý postup do Ligy mistrů. Šampion této, ale i nadcházející sezony se má skutečně na co těšit – postoupí totiž přímo do hlavní fáze nejprestižnější soutěže.

Česko těží z toho, že momentálně odepsalo slabý ročník 2019/20, v němž bralo jen 2,500 bodů, i z vynikajících výkonů klubů v předkolech. Díky Spartě, Slavii, Plzni, Mladé Boleslavi i Baníku připsalo Česko do koeficientu už 5,300 bodů a v aktuálním ročníku vládne v tomto ohledu celé Evropě. Druhé je s 4,625 body Slovensko a třetí Portugalsko zatím bralo 4,600 bodů.

Závist v cizině

Celkově se tedy Češi drží na devátém místě a před desátými Turky mají k dobru 2,750 bodu. Další body navíc budou moci přidávat. Vždyť letošní ročník je díky změně formátu evropských pohárů naprosto unikátní v tom, že kluby sehrají daleko více zápasů. Pro ty české to konkrétně znamená 30 garantovaných duelů a případné další v případě postupu. To tady ještě nikdy nebylo.

V teoretické rovině můžou české kluby zapsat ze zmíněných 30 zápasů rovnou 12 bodů do koeficientu v případě, že vyhrají všechny zápasy. Daleko realističtěji už se jeví varianta, že by český fotbal mohl útočit třeba na polovinu, tedy na dalších šest bodů, které můžou být hodně cenné a hodně důležité.

Toto všechno závidí i fanoušci v cizině: zvláště v zemích, které patřily donedávna k rivalům. Švýcarsko, Skotsko i Dánsko jsou však nyní hodně daleko. Dobrá zpráva pro český fotbal.

Znalci pravidel jsou v obraze, ale pro jistotu: nejlepší země mají v pohárech sedm mužstev. Česko se v posledních letech soustředilo na boj o umístění do patnáctého místa v tomto pořadí, jelikož právě to zajišťuje účast pěti celků na evropské scéně. Loni však tuzemské kluby zažily snový ročník, připsaly na rekordní příspěvek 13,500 bodů a rázem jsou na zmiňované deváté příčce. A deváté (i desáté) místo znamená, že šampion nehraje předkola, rovnou je nasazen do hlavní fáze Ligy mistrů!

Slovensko je letos hned za Českem

Nejblíže Česku je Turecko, které sice nemá nikoho v Champions League, ale hned tři kluby (Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray) si užijí Evropskou ligu. Dařilo se i Slovensku, které však bude mít v hlavní fázi pohárů jen jediného zástupce – Slovan Bratislava v Lize mistrů. Celkově patří našim východním sousedům v tabulce koeficientu až 24. místo.

Mimochodem, i ze země zpod Tatrami přichází chvála na adresu Slavie a spol. Tuzemské kluby tam jsou velkou inspirací.

Zajímavost na závěr? Na konci sezony obdrží dvě nejlepší země mimořádný dárek: místo v Lize mistrů pro další klub. Škoda, že v UEFA nehodnotí jen léto a předkola. Je totiž nabíledni, že Česko svou pozici na špici neudrží. V hlavní fázi už velmoci jako Anglie (vládce národního koeficientu před Itálií a Španělskem) bodují o sto šest.