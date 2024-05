26. řádná valná hromada FAČR, která se uskutečnila v olomouckém NH hotelu, je minulostí. Nejvýznamnějším bodem bylo vyhlášení soutěže o stavbu stadionu na Strahově, jeho vítězem byla vyhlášena Sparta a výkonný výbor to schválil. Schváleny byly také další body jako způsob použití 50 procent členských příspěvků FAČR či jejich výše. Schváleny byly také stanovy. Největší rozruch vyvolal Jaroslav Tvrdík, který podal návrh o transparentnosti FAČR. Ten však těsně schválen nebyl. Kromě něj zaujal svými slovy také Miroslav Pelta. Valná hromada začala v 10 ráno a i s přestávkami trvala přes osm hodin. Delegáti se rozešli o půl sedmé. Do další valné hromady, která bude volební, padl slib, že bude zařízeno elektronické hlasování. Deník přináší několik zajímavých citací, které na valné hromadě padly.

Jaroslav Tvrdík na Petra Fouska: „Nefungujete jako tým. Máš štěstí, že je EURO, jinak bys tady čelil dnes odvolání.“

Jaroslav Tvrdík: „Chovejme se racionálně, šetřeme peníze a važme si jich. Jestli chcete, půjčíme vám naše lidi z profesionálních klubů a pomůžeme vám. Nedávno jsme dělali úspěšný tendr. Nepotřebujeme peníze, chceme vám pomoci.

Miroslav Pelta: „Kdyby měl smlouvu, která se nedá vypovědět, proč jste si ho nepozvali a nejednali s ním? Já bych to měl vyřešený za půl hodiny. Já bych z toho vybruslil tak, aby to vypadalo, že jsme vítězové. Já bych šel za Tvrdíkem, Tykačem, Křetínským, aby z nich něco vypadlo. A to nemyslím na Jabko (Jablonec). Vždyť se máme všichni dobře, jediný, kdo se má blbě, jsem já, protože mám příští týden soud, a to mám ještě docela dobrou náladu. Schvalme Strahov a buďme rádi za doktora Křetínského, že to zaplatí.“

Jaroslav Tvrdík: „Petr Fousek kandidoval pod hesly transparentnost, efektivita, týmovost a změna. Co vidíme na tomto případu, je ukázkou toho, jak se nezměnilo vůbec nic. Petra Fouska z před tří let nám někdo vyměnil, musí to být jiný člověk.“

Rudolf Blažek: „Dělá se z toho zase bramboračka.“

Jan Ďoubal: „Valná hromada není dlouhá kvůli nám, dlouhá je kvůli vám a informacím, které nám dáváte. Celkově je to nedůstojné, měl by být standard zveřejňovat smlouvy.“

Jaroslav Tvrdík: „Je to extrémní ostuda, že s partnerem (Sport Invest), kterého považujeme za neseriózního, ukončíme smlouvu, dáme mu dva miliony odstupného a uzavřeme další smlouvu za dvacet milionů.“

Petr Fousek: „Vypadá to, že žijeme v podzemí a že nic není transparentní. Je vytvářen nějaký dojem nehospodárnosti a pochybení.“

Milan Kratina: „Poprosil bych moravské delegáty, v české komoře máme na tom shodu, abychom schválili, jak se hospodaří s našimi penězi. Vždyť to umí každá malá obec. Petr Fousek nás tady mistruje, že valné hromady jsou dlouhé. Ale ony jsou dlouhé jen kvůli němu. Já si vygooglím Infantina, Čeferina, a okamžitě přesně vím, kolik berou. Já jsem poslední, kdo by vám záviděl peníze. Proto vás vyzývám, pojďme hospodařit hezky, ať se každý na to může podívat. Zveřejňujme smlouvy dlouhodobě.“

Miroslav Pelta: „Zatím mě nejvíc zaujalo, že si někdo dovolí vypnout představiteli významného ligového klubu mikrofon.

Ondřej Knobloch: „Zařiďme do příští valné hromady elektronické hlasování, ať jej posuneme do roku 2024. Už si to slibujeme tři roky.“

