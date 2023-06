/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Nejlepší hráč utkání. Takovou cenu si z Faerských ostrovů odvezl Václav Černý. Čeští fotbalisté vyhráli 3:0 a autor dvou branek čekal, jestli mu nezazvoní telefon: řeší se jeho přestup z Nizozemska do Německa.

Oslava českých fotbalistů po vítězství na půdě Faerských ostrovů | Video: Deník/Martin Jůzek

„Čekám,“ líčil 25letý útočník (někdy i záložník) s trochu tajuplným úsměvem v rozhovoru s novináři.

Byl jste u všeho důležitého. Jak si vážíte dvou vstřelených gólů?

Individuální výkon není nejdůležitější. Přijeli jsme sem s jasným úkolem - potřebovali jsme získat tři body a vylepšit si reputaci. Jsem strašně rád, že se to povedlo a že jsem k tomu mohl přispět.

Pohodový triumf na Faerských ostrovech řídil Černý. Češi zůstávají první

Překvapilo vás, že to bylo nakonec celkem snadné? Faerské ostrovy neměly ani jednu střelu.

Přitom tady se dá jednoduše ztratit. Umělá tráva, na kterou nejsme zvyklí… Bylo to důležité utkání.

Obě vaše střely byly docela podobné. Krásné góly. Věřil jste, že to tam spadne?

Trefil jsem to opravdu skvěle (úsměv). Kluci ví, že si to dávám na střed. Jsem rád, že to tam spadlo.

Nepošilhával jste i po hattricku?

Šanci jsem měl, ale… Už jsem byl unavený. V neděli před srazem jsem ještě s Twente hrál, pak jsem měl upravený program. Za to, že mě trenér vystřídal, jsem vlastně nakonec rád.

Konečně jste dostal prostor. S čím jste odjížděl po minulém srazu, kdy jste proti Polsku a Moldavsku hrál jen pár minut?

Po srazu jsem si řekl, že chci podávat v klubu takové výkony, abych byl na očích a mohl být přínosem pro národní tým. Dařilo se mi, jsem rád, že jsem dostal šanci a využil ji. Říkám to asi počtvrté, jsem rád.

Nebyl jste z toho kyselý?

Ne. S trenéry jsem o tom mluvil. Měl jsem v hlavě jen to, abych to změnil.

Vaše situace se docela řešila… Nestresovalo vás to?

Stresující to bylo hlavně pro lidi kolem mě. Rodina to četla, já moc ne. Soustředil jsem se na výkony v Twente. To bylo jediné, co jsem řešil já.

Co jste si pomyslel, když trenér oznámil, že budete v základu?

Řekl jsem si, že musím pokračovat v tom, co se mi dařilo v klubu. Být přínosem pro tým.

Řeší se váš přestup z Twente do Wolfsburgu. Jak to vypadá?

Strašně rád bych vám něco řekl, ale detaily nemám. Čekám… Doufám, že se mi ozvou ještě dnes (smích).

Fotbalista Václav Černý v dresu nizozemského Twente Enschede.Zdroj: Maurizio Borsari / AFLO / Profimedia

Pokud viděli ty dva góly…

Nechám to být. Není na mně, co se v pauze stane.

Říká se, že jste domluvený a čeká se na domluvu klubů. Naznačíte, je to pravda?

Asi jo (úsměv).