Fanynku fotbalového klubu Sparta Praha potrestal v těchto dnech Okresní soud v Ostravě. Za výtržnosti během zápasu Baník Sparta jí vyměřil podmíněný dvouměsíční trest s odkladem na zkušební lhůtu dvou let. Navíc jí uložil šestiměsíční zákaz vstupu na fotbalové zápasy. Verdikt je pravomocný.

Žena (37 let) společně s dalšími fanoušky Sparty přijela letos v dubnu do Ostravy. Během utkání Baník Sparta však neudržela nervy na uzdě a házela části vytržených sedaček po pořadatelích. Nakonec se jedno sedadlo pokusila sama ulomit, což se jí ale nepodařilo.

ANO, ALE…

Při výslechu se přiznala, pouze však částečně. Uvedla, že v průběhu zápasu jejího přítele zasáhla sedačka vržená seshora. Ve vzteku ji zvedla a odhodila směrem k hrací ploše.

Důrazně odmítla, že by se pak snažila část další sedačky odlomit. Prý jen lomcováním zkoumala způsob jejího uchycení k betonu, neboť podle svých slov nechápala, jak někdo dokázal sedadlo vytrhnout.

Výpověď policistů, ale zejména kamerové záznamy však jasně ukázaly, že odhodila několik částí sedaček a jedno ze sedadel chtěla poškodit.

KONTEJNER

V souvislosti s dubnovým zápasem Baník Sparta již bylo odsouzeno několik sparťanských fanoušků. Byl mezi nimi i muž (38 let) z Prahy. Zodpovídal se z útoku na veřejného činitele spáchaného se zbraní. Tou se stal velký kontejner na kolečkách. Muž ho tlačil směrem na policisty, kteří zasahovali u sektoru hostí. Jeden z ochránců zákona musel na poslední chvíli uskočit, jinak by ho popelnice smetla. Sparťan u soudu svého činu litoval.

Svou roli podle něj sehrál alkohol, konkrétně dvacet vypitých piv. Navíc prý na zápas do Ostravy vůbec nechtěl jet, jelikož ho fotbal nezajímá. Údajně ho přemluvil kamarád. Výtržníkovi hrozilo až šest let vězení. Nakonec vyvázl s ročním trestem podmíněně odloženým na zkušební lhůtu dvou let. Současně dostal dvouletý zákaz pobytu na území Ostravy.