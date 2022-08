Co si budeme povídat, 91:1 není zrovna běžný fotbalový výsledek. Přesně takovým ale skončilo utkání druhé ligy v Sierra Leone. Celek sídlící ve městě Kono porazil přesně tímto výsledkem rivala Koquimu Lebanon. Další druholigový celek Kahunla Rangers tehdy porazil Lumbebu United dokonce 95:0.

Proti zainteresovaným týmům se posléze rozjelo vyšetřování pro podezření z manipulace se zápasy. To má ale zatím poměrně nečekaný vývoj. Místo trestu si totiž Gulf FC pravděpodobně zahrají o postup do nejvyšší soutěže, a to díky výhře 3:0 v posledním zápase, zatímco jejich nejbližší pronásledovatel prohrál 0:1.

Incident prošetří FIFA

Tamní fotbalová asociace totiž na základě zjištění disciplinární komise zrušila minulý čtvrtek pozastavení činnosti čtyřem zmiňovaným celkům a zápasy, jejichž bláznivé výsledky byly anulovány, mohly být opakovány.

„V žádném případě to neznamená, že jsme případ uzavřeli. Posíláme to FIFA a Konfederaci afrického fotbalu, aby se na to podívaly,“ upozornil prezident asociace Thomas Daddy Brima.

Zájem vyšetřit celou věc vzešel dokonce i od samotných klubů. Třeba výkonný ředitel Kahunla Rangers počínání všech týmů odsoudil a uvedl, že zřídí vlastní výbor pro vyšetřování.