Dvojčata Jan s Jakubem a nejmladší Jirka byli součástí týmů, který loni vybojoval postup do I. B třídy. Sparťanský stoper má svůj mateřský klub stále v srdci, dokonce ho i finančně podporuje.

„Je to krásné, co se Filipovi povedlo. Nikdy jsme neměli v klubu kluka, co to dotáhl, tak daleko. Jsme na něj strašně pyšní. Pro náš klub je to také obrovský úspěch,“ svěřil se předseda Primusu Zdeněk Bajer, který shodou okolností s Filipovým tátou hrával v jednom týmu.

Sparťanský kapitán kopal za Příbor v žákovských letech. Do Sparty se dostal přes Bílovec, Frýdek-Místek, ostravský Baník a Karvinou. „Filip pochází z fotbalové rodiny. Fotbal hrával jeho děda s tátou. Nyní za náš klub kopou i jeho tři bráchové. Táta byl také stoperem,“ přiblížil šéf příborského klubu, mimochodem sám velký fanoušek Sparty.

Dort za titul

V Příboru kariéru svého odchovance bedlivě sledují. „Všichni Filipovi fandíme. Když se Spartou získal první titul, dostal od nás dort. Po druhém titulu za něj ocenění převzala jeho maminka, protože Filip byl časově zaneprázdněn,“ podotkl Zdeněk Bajer.

I když Filip Pánek šéfuje kabině pražské Sparty a hraje ve společnosti hvězd, na klub, z něhož vzešel, nezapomíná. „Podporuje nás finančně, když mu to časově vyjde, přijde za námi i osobně. Vůbec se nezměnil, sláva mu do hlavy nestoupla,“ zdůraznil Zdeněk Bajer, který letenskou hvězdu zná od dětských let.

Pokud to jde, tak z Příbora občas vyrazí i skupinka fanoušků na Letnou. „Kluci už na Spartě byli. Uvidíme, zda budou i lístky na Ligu mistrů. Nebylo by to špatné,“ pousmál se Zdeněk Bajer.

Filip Panák se tak řadí ke slavným rodáků skoro devítitisícového městečka z Novojičínska. Mimochodem v Příboru se narodil také rakouský lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud a také český basketbalový reprezentant Jan Veselý.