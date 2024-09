Nedostatečná kapacita tribun, málo prostoru v zázemí, pro umístění kamer či výběhové zóny – důvodů, proč boleslavská Lokotrans Aréna podle podmínek UEFA nemůže hostit zápasy hlavní fáze Konferenční ligy, je hned několik. Vedení středočeského klubu se přesto ještě nechce smířit s náhradním a již domluveným azylem v Malšovické aréně v téměř sto kilometrů vzdáleném Hradci Králové. U organizace UEFA požádalo o výjimku.

„Rozhodnutí je teď na UEFA. My jsme pro to udělali vše, co jsme mohli,“ uvedl pro klubový web prezident a většinový majitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Snahu dostat prestižní zápasy v evropských pohárech po sedmnácti letech znovu do města škodovek podpořil i souhlas od všech tří soupeřů, s nimiž se od října do prosince Středočeši utkají. „Nikdo neřekl, že by byl proti. Třeba s Betisem jsme si to ještě potvrzovali a jsou s tím v pohodě,“ prozradil David Trunda, podle kterého iniciativu klubu podpořil i předseda fotbalové asociace Petr Fousek a s pořádáním zápasů v Boleslavi by neměla problém ani policie.

„Chystáme nový ticketingový systém za několik milionů korun. Ve spolupráci s městem jsme na to dostali dotaci. Chceme fanouškům vstup na stadion zpříjemnit, zároveň to byla také jedna z podmínek. Do prvního utkání s Luganem by se stihl instalovat,“ přidal další z argumentů David Trunda.

Trable má i Barcelona

Pokusit se dostat zápasy s Luganem (24. října), Betisem Sevilla (28. listopadu) a Jagiellonií Bialystok (12. prosince) domů, považuje za jednu z aktuálních priorit vůči partnerům a příznivcům mladoboleslavského fotbalu.

„Bylo by hezké hrát po sedmnácti letech základní fázi pohárů doma, ale pokud to nepůjde, využijeme dohody s Hradcem Králové. Víme, že jsme udělali maximum,“ dodal David Trunda a předpokládá, že jasno by mohlo být do konce týdne. Poté už klub začne i s prodejem vstupenek, s nímž dosud vyčkával.

Podívejte se atmosféru vyprodané Lokotrans arény:

Atmosféra ve vyprodané Lokotrans Aréně během ligového utkání se Spartou Praha (jaro 2024). | Video: se souhlasem Martina Boušky

Mladá Boleslav rozhodně není jediným klubem, který řeší nevyhovující stadion. Podobný problém mají i další účastníci, zpravidla z nižších výkonnostních košů – velšský The New Saints, moldavský Petrocub Hincesti, nebo arménský Noah, tedy jeden z venkovních soupeřů Bolky.

Vyjednávat s organizací UEFA musela i věhlasná FC Barcelona. Katalánský gigant plánuje na přelom roku návrat na zrekonstruovaný Camp Nou. Podle regulí ale musí klub odehrát všechna utkání skupinové (ligové) fáze v soutěži na stejném stadionu. Změnu mezi skupinovou fází a play-off pak musí UEFA posvětit předem.