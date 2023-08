/ANKETA/ Ruku na srdce, fotbaloví fanoušci - kolikrát už se vám při spatření nových dresů vašeho milovaného klubu stalo, že jste si v duchu (či nahlas) říkali: „Tohle má být náš dres?“ Týká se to především venkovních verzí, na nichž se designéři mohou vyřádit o poznání víc než na klasické domácí sadě. Někdy se to povede, jindy je výsledkem nuda a občas z výtvoru bolí oči. Hlasujte v anketě Deníku pro nejhorší náhradní dres v této sezoně FORTUNA:LIGY.

I. fotbalová FORTUNA:LIGA Dynamo Č. Budějovice - Slavia Praha . | Foto: Deník/ Jindřich Škopek

Někteří se na to každý rok těší, jiní to nesnášejí. Uniknout ale nelze. Začátek fotbalové sezony se nese ve znamení nových dresů. Kluby se tak starají o to, aby peněženky fanoušků nezahálely, protože opravdový příznivec přece bude chtít nejnovější verzi trička s milovaným logem za každou cenu.

O žně jde i pro designéry. Zatímco na domácích dresech klubů lze obvykle změnit jen drobnosti (tradice je tradice), na venkovních či náhradních sadách se tvůrci často utrhnou ze řetězu. A fanouškovská obec se jen diví, co má ta podivná spleť nahodilých barev, vzorů a fleků společného s jejich klubem.

Dres jako pyžamo? Slavia je k smíchu. Fanoušci se baví, Tvrdík se zlobí na Pumu

Stačí se vzpomenout na ostudu, kterou si před startem sezony uřízla pražská Slavia. Fotky nových dresů z některých pražských obchodů se totiž objevily na veřejnosti ještě před oficiálním odhalením. „Jde o bezprecedentní porušení smluvních závazků mezi Slavií a společností Puma,“ zlobil se tehdy šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

A jako by nestačila tato indiskrece, podoba náhradní sady v podivné mentolově-zlaté kombinaci fanoušky dvakrát nenadchla. „Vypadá to jako pyžamo,“ zaznělo na sociálních sítích. „Pošlete to do Klokánka, někdo v tom aspoň může spát, ale určitě ne hrát důstojný fotbal.“

Fotbalisté mezi modelkami. Teplice představily nové dresy, na břiše mají stadion

Někteří slávisté doufali, že jde jen o vtip, ale nešlo. Pražané v neblahém zelenkavém „pyžamu“ nastoupili předminulý víkend v Českých Budějovicích. Vyhráli, neusnuli.

Radioaktivní odpad

V Edenu však mohou být klidní, i na zvučnějších fotbalových adresách často dochází k trapasům a nepochopení. Jako příklad může posloužit slavný Arsenal. Venkovní verze dresu tohoto londýnského velkoklubu vzbudila mezi fanoušky Kanonýrů zděšení. A ani se není čemu divit.

Declan Rice v novém dresu Arsenalu.Zdroj: Profimedia

Kolik stojí oficiální dresy v Česku?



Baník Ostrava 2190 korun

Slavia Praha 1999

Bohemians 1905

Sparta Praha 1799

Teplice 1790

Plzeň 1749

Jablonec 1600

Zlín 1500

Olomouc 1390

Hradec Králové 1290

Pardubice 1290

Liberec 890

České Budějovice 790

Je libo malou ochutnávku reakcí ze sociálních sítí? „Dávají k tomu bílé rukavice a píšťalku?“ „To by měli hodit zpátky do sudu s radioaktivním odpadem, ze kterého to vylezlo.“ „Není to tak zlé. Mladým by se to mohlo líbit. Dost bylo těch retro vzpomínek na devadesátky.“

Hromadně zvednuté obočí vyvolal také nový náhradní trikot Bayernu Mnichov. Nevypadá sice tak docela špatně, ale na první pohled není znát vůbec žádná spojitost se sportovním symbolem bavorské metropole.

Marketingoví šamani Bayernu to zřejmě pochopili a přispěchali s vysvětlením: „Výrazné barvy na dresu symbolizují siluety světových metropolí jako je New York, Šanghaj a Bangkok, stejně jako noční Tokio a Singapur, tedy místa, která Bayern navštíví během své letní tour. Fialové a zelené diamanty představují fankluby německého rekordmana po celém světě.“

Pohotová reakce jednoho fanouška: „Pokoušejí se vysvětlit nevysvětlitelné.“

Kim Min-če v novém dresu Bayernu Mnichov.Zdroj: Profimedia

Dodejme, že originály nových dresů stojí ve fanshopech v přepočtu kolem 3000 korun, nejde tak o levné tričko. Tuzemští diváci zaplatí za trikoty o něco méně a není bez zajímavosti, že třeba dres Baníku Ostrava je dražší než v případě Sparty či Slavie.

