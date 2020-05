Zdroj: Deník

Raději úplně bez diváků, než vybírat, kdo může a kdo ne, shodují se fanoušci

Fotbal čeká něco, co bylo dříve pouze za trest. Žádné skandování, žádné oslavné pokřiky, žádná pyrotechnika. Ticho. Kde nebudou pouštět fanoušky z ampliónů, jako tomu bylo při víkendové dohrávce TepliceLiberec, tak jediné, co půjde slyšet, budou pokyny trenérů, křik hráčů a zvuk píšťalky rozhodčího.

„Sice půjde o ligové body, hráči budou makat na sto procent, ale bez diváků to bude v televizi vypadat jako při přáteláku. Dříve jsme v hospodě křičeli, ať zvuk zesílí, teď budeme spíše říkat, ať se pouští jen obraz a hraje k tomu nějaká hudba,“ kroutí hlavou Pavel Pasev, dlouholetý fanoušek Slavie. Důvody, proč se bude hrát před prázdnými tribunami, však chápe. „Je jasný, že zdraví je přednější.“

Obává se spíše situace, že se začne vybírat, kdo bude smět na stadion a kdo ne.

„Myslím, že je lepší, aby existovaly pouze dvě varianty. Hrát před úplně prázdnými tribunami a pak je otevřít pro všechny. Nedovedu si představit, jakým způsobem by se vybírali fanoušci, kdyby se řeklo, že jich tam může třeba jen dva tisíce. To by tam šla jen Tribuna Sever, která si myslí, že je vládcem světa a bude určovat co a jak? Chodíme s kamarády podporovat Slavii už 40 let a také bychom se mohli ohánět nároky, že na to máme právo,“ dodává.

A podobně to vidí i sparťan Lukáš Vinter. „Budeme losovat,“ směje se. Vzápětí ale už na vážnou notu pokračuje: „Je to nepříjemné pro všechny, hráče i fanoušky. Ale nedá se prostě nic dělat. Nevynechal jsem domácí zápas dvanáct let. Podřizoval tomu dovolené, vztahy, všechno. A protože nemám a nechci mít O2 TV, mám smůlu i v televizi.“

Obě pražská „S“ chtějí svým věrným příznivcům dodávat co nejvíce informací, ale nařízení o počtu zúčastněných osob obejít nejde.

„Přemýšlíme o tom, jak fanouškům zápas, na který nemohou dorazit, co nejvíce přiblížit. Bude však záležet na tom, kolik lidí z týmu, který tento obsah přináší, k tomu přímo na stadionu budeme mít k dispozici,“ říká ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Každý fanoušek Bohemians by momentálně chtěl bydlet ve spodní části ulice Sportovní. Z nejvyšších pater domů jde totiž vidět přímo na hřiště Ďolíčku.

„Začnu si tam shánět bydlení, kdyby se taková situace s uzavřením stadionů opakovala,“ směje se věrný fanoušek klokanů Jiří Vlk.

Internet nebo televize. Jiné možnosti ke sledování zápasů prostě fanoušci mít nebudou. A zdá se, že se na tom mnoho nezmění až do konce tohoto ročníku. Bude v normálu ten příští?