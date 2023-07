Zájem o český fotbal roste. Televize se poperou o vysílací práva, sponzoři o název nejvyšší soutěže. A stoupá i návštěvnost na tribunách. V nejnovějším prázdninovém tématu sportovní redakce Deníku jsme se zaměřili na permanentky. Kolik peněz musí fanoušci zaplatit, aby viděli svůj oblíbený tým? A proč ani levné vstupenky nezaručí plný stadion?

Euforie ze zisku titulu probudila fanoušky fotbalové Sparty. Letenský klub nabídl na sezonu 2023/2024 devět tisíc permanentek. Prodaly se všechny.

Počet prodaných permanentek (k 30. 6.):



Sparta: 9000

Slavia: 7500

Plzeň: 5000

Baník Ostrava: 4000

Mladá Boleslav: 2487

Hradec Králové: 1750

Bohemians: 1650

Pardubice: 1460

Teplice: 1250

Slovácko: 1100

Olomouc: 730

Zlín: 600

Karviná: 450

České Budějovice: 200

Jablonec: klub informaci neposkytl

Liberec: klub informaci neposkytl

„Dlouhodobě dobře pracují v komunikaci. I přes to, že se Spartě léta výsledkově nedařilo, návštěvnost stoupala,“ říká expert na sportovní marketing Vilém Franěk.

„Jasný signál, že tam chápou, že fanouškovi dnes nestačí už jen sportovní úspěchy, ale že se musí cítit součástí klubu, součástí příběhu a že se na něj myslí. V tom Sparta poslední roky odvádí skvělou práci a prodané permanentky už jsou jen třešničkou na dortu,“ dodává Franěk.

V závěsu jsou Slavia a Plzeň, slušně vypadá i Baník, kde se dokonce aktivizují příznivci sami na sociálních sítích. V Ostravě navíc navzdory ekonomické situaci nezdražovali. „Zachovali jsme loňské ceny a věříme, že i díky tomu portfolio našich permanentkářů bude nadále narůstat,“ uvedl výkonný ředitel Michal Bělák.

Jinými slovy: nejlépe jsou na tom tradiční kluby se širokou základnou fanoušků. Je to logické. Existují ale i jiné cestičky. Například vysoké číslo Mladé Boleslavi vychází především z vydaných sezonních vstupenek partnerům.

Takřka nulový interes o fotbalové permanentky mají na jihu Čech, což alespoň funkcionáři přiznali s tím, že prodej teprve začíná. Přesto lze tušit, že letošní divácký zájem bude ještě lepší než v loňské sezoně (průměr návštěvnosti činil 5528 diváků na zápas).

Kde je to nejlevnější?

Ceny permanentek na novou sezonu:



Liberec: 1500

Teplice: 1500

Zlín: 1700

Olomouc: 1700

Karviná: 1750

Plzeň: 1900

Baník Ostrava: 2100

Bohemians: 2200

Hradec Králové: 2400

Jablonec: 2500

Sparta: 2900

Slavia: 2900

Mladá Boleslav: 2996

České Budějovice: 3000

Slovácko: 3000

Pardubice: 3800



Poznámka: výše zmíněné ceny jsou bez členských slev nebo slev na základě věku.

Návštěvu fotbalového stadionu lze i v dnešní době považovat za relativně levnou zábavu. Vzhledem k podmínkám, krácení dotací ze státní kasy je to vlastně paradox.

Nejvstřícnější postup - co se týče ceny permanentek - zvolili funkcionáři v Liberci a Teplicích. Jeden domácí zápas stojí fanouška v přepočtu méně než sto korun.

Minulý šampion z Plzně zdražil jen mírně a poměr cena/výkon na západě Čech těžko někdo zpochybní.

Nejdražší permanentky pak nemá ani Sparta, ani Slavia. Ceny nejvíce vyšponovaly Pardubice, kde je rozpětí mezi 3800 (nejhorší výhled) a 5900 korunami (nejlepší výhled). Pokud vás zajímá srovnání s pražskými S: nejlepší místa prodávali v Edenu bez slev za 4900 korun a na Letné za 4300 korun.

„Ceny tvořili kolegové z marketingu. A musím říct, že velice pečlivě. Nejsou střelené jen tak od stolu,“ vysvětloval nahněvaným pardubickým fanouškům sportovní ředitel Vít Zavřel.

„Bych byl rád, aby si všichni uvědomili, že jsme zažili první půlrok, první období provozu na novém stadionu. Už víme, co měsíčně stojí vyhřívání trávníku, nebo když se zapnou světla. Do toho ceny energií vylétly strašně nahoru. A my to potřebujeme zvládnout. K těmto počtům jsme došli na základě náročných provozních nákladů na stadionu i v klubu celkově. Museli jsme to zohlednit,“ řekl Zavřel.

Výchova z Premier League: 99 liber na sezonu West Hamu

Nejlevnější permanentky na anglickou Premier League už nějaký čas nabízí West Ham. Fotbalový klub, jehož spoluvlastníkem je český miliardář Daniel Křetínský, má pro věrné příznivce zajímavé ceny. Místo na tribuně se na celou sezonu dá sehnat i za 310 liber (v přepočtu zhruba 8500 korun).

Kladiváři si fanoušky vychovávají odmala - teenageři do 18 let si mohou koupit permanentku za stěží uvěřitelných 99 liber. To je na londýnské poměry unikum, pro srovnání: Arsenal má nejlevnější permanentku za 973 liber, děti zaplatí 331 liber.

Rekord z univerzity: 68 tisíc prodaných permanentek

Univerzitní sport je za oceánem velký fenomén. Potvrzuje to nedávno zveřejněný (asi i světový) rekord z amerického fotbalu: klub Texas Longhorns pro následující ročník prodal všech 68 tisíc sezonních vstupenek!

Ceny se pohybovaly od 305 do 680 dolarů (v přepočtu zhruba 6650 - 14 825 korun). Další tisíce permanentek jsou k dispozici ještě pro studenty. Nedivte se. Arény ve Spojených státech jsou trochu jiné než tady… Výše zmíněný celek hraje v Austinu na obřím Royal-Memorial Stadium, jenž pojme přes sto tisíc diváků.

Nejmladší fanynka: 9 hodin pláče a spánku v porodnici

Leckterým fanouškům ve fotbalem poblázněných zemích trvá roky, než se na ně usměje štěstí a dostanou se k permanentce svého milovaného klubu. Georgia Wilsonová je však jiný případ: ani to netušila, spala a plakala, když se stala majitelkou sezonní vstupenky na stadion Blackburn Rovers.

Došlo k tomu loni jen devět hodin po narození. Zařídil to její děda Andy, držitel permice od roku 1974. „Chtěl jsem, aby vyrůstala správně,“ poznamenal velký příznivec (momentálně druholigových) Rovers. Dívčin otec – jeho zeť – prý bohužel fandí Manchesteru United.