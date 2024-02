Pár čísel na úvod: čtyřiadvacet odehraných zápasů, sedm remíz, sedmnáct porážek a ani jedna výhra. Dvaadvacet vstřelených gólů, jednapadesát inkasovaných. To je v hutné zkratce popis dosavadního průběhu sezony UD Almería, suverénně nejslabšího týmu španělské La Ligy. Jedním slovem – bída.

„Je to pro mě úplně nová situace. Zatím nejtěžší, jakou jsem v kariéře zažil,“ řekl před pondělním zápasem proti Bilbau, v němž Almería uhrála sedmou remízu v ročníku, trenér Gaizka Garitano, který je v aktuálním ročníku už třetím mužem ve funkci kouče. A zdaleka není jisté, zda sezonu dokončí.

Už loni se Almería zachraňovala na poslední chvíli. Podařilo se, dosavadní trenér Rubi však nečekaně rezignoval. Přišel Vicente Moreno a s ním i řada posil, jenže když tým uhrál z prvních sedmi duelů pouhé dva bodíky, musel se Moreno pakovat. Dočasně ho vystřídal trenér mládeže Alberto Lasarte a vzápětí přišel Garitano. Recept za zvednutí sez ligového dna zatím nenašel ani jeden.

„Jsou to těžké měsíce, ale pořád věříme, že to otočíme,“ tvrdil současný kouč. A do jisté míry ho lze chápat, protože Almería rozhodně není tak beznadějná, jak se zdá z pohledu na tabulku.

Proti velkoklubům z Madridu sehrála skvělé mače, které outsiderovi jen těsně utekly. Na hřišti Realu prohrála 2:3 gólem v deváté minutě nastavení, na Atlétiku 1:2. Stejně tak málem obrala o body Barcelonu.

Arabský boss se zlobí

Jihošpanělský celek však pokaždé doplatil na bezzubou koncovku a hlavně na průchozí obranu. „Naše defenziva bohužel není na úrovní první ligy,“ posteskl si Garitano.

Jako příklad může posloužit třeba podzimní duel s rovněž se trápící Granadou, která je předposlední. Hrálo se těsně po Morenově vyhazovu a zdálo se, že vše se v dobré obrací – Almería vedla po prvním poločase 3:0 díky hattricku kolumbijského útočníka Luise Suáreze, jmenovce slavného Uruguayce.

Jenže po pouze přišel kolaps, Granada vyrovnala na 3:3 a klíčový střelec Suárez se navíc zranil a byl tři měsíce mimo hru.

Trenér Garitano však zůstává přesvědčen, že v kádru dříme potenciál vydrápat se ze sestupových příček. Vlastníkem a šéfem Almeríe je ostatně vlivný arabský politik Turki Al-Sheikh, který do klubu napumpoval nemalé peníze. Jistě očekával zcela jiné výsledky.

Almeríi místo toho hrozí překonání dost nelichotivého rekordu. Pokud jde o pět nejvýznamnějších evropských fotbalových lig, dosavadní „prvenství“ co do nejmizernější sezony drží anglické Derby County, ježv Premier League v sezoně 2007/2008 uhrálo pouhých jedenáct bodů.

Pro srovnání: nejhorším týmem v historii samostatné české ligy po rozpadu federace je Dukla Praha, která v ročníku 1993/1994 vyhrála jediný ze třiceti zápasů a celkem získala deset bodů (tehdy se ještě dávaly za výhru dva body). Co na to Almería?