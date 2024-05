/FOTOGALERIE/ Jen jednu sezonu strávil Leicester City, senzační anglický šamion z roku 2016, ve druhé nejvyšší soutěži. Partička kolem klubové legendy Jamieho Vardyho návrat do Premier League oslavila v Prestonu společně s pěti tisícovkami fanoušků, kteří ji přijely podpořit z více než 150 kilometrů vzdáleného domova.

Atmosféra na fotbale v Prestonu | Video: Deník/František Bílek

„Je to paráda, senzace, užíváme si to!" hlásil už před výkopem dlouholetý fanda lišek Peter. „Bude to velké, výjezd sezony," doplnil ho jeho kumpán Oliver. Na Preston se začínaly snášet dešťové kapky, Deepdale Stadium se pozvolna plnil. Sympatizanti klubu z Leicesteru nedělali před stadionem, na kterém se fotbal hrál už v roce 1878, žádné potíže, přesto okolo nich korzovala britská policie na koních.

Už od pátku Leicester věděl, že je znovu prvoligový. Londýnský Queens Park Rangers totiž porazil 4:0 Leeds, lišky tak měly přímý postup v kapse. Na severu Anglie mohly stvrdit triumf v Championship, což se jim také povedlo díky bezproblémové výhře 3:0.

Hlavním hrdinou Leicesteru je bezpochyby Jamie Vardy, bývalý anglický reprezentant a klubová ikona. Po sestupu měl spoustu nabídek odjinud, například v Saudské Arábii by si vydělal pořádně tučné sumy. On ale řekl ne a klubu svého srdce pomohl vybojovat zpátky účast v nejslavnější soutěži na světě.

„Neuvěřitelné. Celá sezona byla fantastická. Je paráda, že jsme mistři už kolo před koncem. V posledním domácím zápase si to užijeme, ale už teď to bylo s našimi fans úžasné," rozplýval se 37letý šutér v Prestonu.

Před dvaceti tisíci prokřehlými diváky dal dva góly, celkově jich na svém kontě má v tomto ročníku dvacet. „Miluju střílení gólů! Ten druhý jsem dal do branky, za kterou byli naši fanoušci. To bylo báječné a nepopsatelné, mohl jsme pak slavit s nimi," popisoval své bezprostřední pocity.

Příznivci z Leicesteru zůstávali na Deepdale Stadium ještě dlouho po konci utkání. Zpívali, tančili, bavili se. Ale také odpálili zákázanou pyrotechiku. „Tady je to hodně hlídané. Je s podivem, že se to stalo. Věříme, že asociace přimnouří oči vzhledem k tomu, že nešlo o ni velkého," culil se po zápase Peter.

Leicester City má na svém kontě 97 bodů, které vybojoval ve 45 zápasech. O víkendu hostí Blackburn, může tak své bodové konto zaokrouhlit na stovku. To by pro svěřence italského trenéra Enza Marescy byla skvělá vizitka. „Je to výzva!" přikývl Vardy.

Bude „mazaná liška" oblékat dres svého milovaného klubu i v příští sezoně? Vše záleží na tom, jestli bude mít zájem klub, samotný Vardy totiž končit nehodlá. "Cítím se dobře. Hodně se o sebe starám, doma regeneruji, tam mířím hned po každém tréninku. Ještě nejsem připraven pověsit kopačky na hřebík, nohy se cítí dobře. Jsem fit. Uvidíme, co se stane."