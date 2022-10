Posuďte sami. Haaland vstřelil v osmi dosavadních duelech Premier League čtrnáct gólů, z toho se ve třech domácích mačích v řadě zaskvěl hattrickem. Pro srovnání: takový Michael Owen potřeboval na tři třígólové zápasy v nejvyšší anglické soutěži 48 startů, Ruud van Nistelrooy 59, Fernando Torres 64.

„Ta čísla jsou šílená,“ komentoval kanonýrskou exhibici svého svěřence trenér City Pep Guardiola.

Zmínka o slavných útočnících a ostrostřelcích nedávné minulosti nepadla náhodou. Mnozí experti vidí v Haalandovi hned několik superhvězd naráz. „Když se na něj díváte, je jako Ibrahimovič spolu s Ronaldem a několika dalšími legendami. Jako by se jejich schopnosti koncentrovaly v jediném člověku. Proto je tak nebezpečný,“ prohlásil pro BBC Peter Schmeichel, někdejší brankář Manchesteru United.

Klíčem je sebedůvěra

O Haalandově nemilosrdné koncovce a jeho neukojitelném apetitu na góly se samozřejmě ví už léta. Přesto po jeho přestupu z Dortmundu do anglického velkoklubu leckdo zvědavě čekal, co s urostlým blonďákem udělá elitní konkurence a tlak nesmírného očekávání. Střelecké manévry teprve dvaadvacetiletého Vikinga však překonávají i očekávání největších optimistů.

„Věřím si, vždycky jsem si věřil,“ vysvětlil Haaland svůj suverénní vstup na ostrovní scénu. „Od začátku jsem cítil, že jsem připravený. Před manchesterským derby jsem už pár dní cítil, že přijde něco výjimečného. Je fajn, že se to povedlo. Právě v takových zápasech mě baví hrát,“ dodal muž, který se zrodil k překonávání rekordů.

Sezona Premier League sotva začala, a přitom se zdá, že o vítězi pořadí nejlepších střelců je tak nějak rozhodnuto. Otazník se vznáší spíš nad tím, na jakou gólovou metu se Haaland dostane.

Ryze teoreticky (pokud by nastoupil ve všech zápasech a udržel si aktuální střelecké tempo) by mohl zlomit absolutní rekord 60 gólů za sezonu, který platí už od 20. let minulého století. To je samozřejmě nepříliš pravděpodobné, ale rekord moderní Premier League (34 branek dokázali v 90. letech dát Andy Cole a Alan Shearer) by pokořit mohl.

Má úplně všechno

„Pokud vydrží zdravý, klidně se může dostat na 50 gólů za sezonu. Shearerův rekord padne,“ zmínil bývalý útočník Chris Sutton zdánlivě nedostižných 260 branek v Premier League legendárního anglického kanonýra.

„Je to fenomenální talent, který má úplně všechno, co potřebuje ideální střední útočník. V pokutovém území je naprosto devastující,“ přidal se s užaslou chválou Jonathan Woodgate, další někdejší fotbalista a reprezentant Albionu.

Sám Haaland zůstává v klidu. Mimo hřiště se skromně usmívá a mluví o tom, že hlavní jsou dobré výsledky celého týmu, zatímco na trávníku se z něj stává děsivý predátor. „Vím, že jsem schopen být ještě lepší,“ varoval soupeře.