Výjimečný víkend má za sebou česká brankářská škola. Pozoruhodný zápis do svých profesních životopisů zapsali totiž hned dva gólmani, kteří si na živobytí vydělávají za tuzemskými hranicemi.

Brankář Radek Vítek při své úspěšné premiéře v dospělém fotbale. | Foto: Profimedia

Čeští brankáři byli dlouhá léta v zahraničí výrazným pojmem. A i když třeba Petr Čech ukončil kariéru a fotbalovou brankářskou výstroj vyměnil za tu hokejovou, stále má tuzemský fotbal světu co nabídnout.

Ponechme nyní stranou třeba Tomáše Vaclíka, ještě nedávno pevnou reprezentační jedničku, či Tomáše Koubka s Jiřím Pavlenkou. Podívejme se na mladíka, o němž se (zatím) tolik nemluví, o pozornost si ale rozhodně říká.

Vždyť samotný fakt, že si Radka Vítka už v šestnácti letech vyhlédl slavný Manchester United hovoří za mnohé. Teď je mu dvacet, a i když na start v prvním týmu stále teprve čeká, už je jeho nedílnou součástí. Letos už byl několikrát na lavičce náhradníků, připraven naskočit byl třeba do utkání Ligy mistrů na stadionu Bayernu Mnichov.

Smutné odcházení hrdiny fotbalové Slavie. Jak se Kolářovi převrátil život naruby

S áčkem United trénuje už rok a půl a Manchester je s jeho službami spokojen natolik, že s ním prodloužil kontrakt až do roku 2027.

A aby měl větší vytížení a konečně pořádně nakoukl do dospělé kopané, poslali ho z Old Trafford obratem na hostování do Accrington Stanley, celku čtvrté nejvyšší anglické soutěže.

V městečku vzdáleném nějakých třicet kilometrů od Manchesteru si snad ani nestihl vybalit a už stál poprvé v bráně. A vstup do dospělého fotbalu to byl znamenitý.

Na hřišti Forest Green byl jedním z hlavních strůjců vítězství 1:0. Po zápase byl s jeho výkonem spokojen nejen trenér John Coleman, ale také fanoušci. Ti v anketě o nejlepšího hráče zápasu poslali 52 procent hlasů právě Vítkovi. „Velké díky všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit,“ všímal si skromně po vítězném zápase především divácké kulisy.

Kovář se dočkal bundesligy

Premiéru, byť v jeho případě už dávno ne v dospělém fotbale, má za sebou i Matěj Kovář. Ten sice už od začátku sezony je na soupisce Leverkusenu, ovšem zatím dostával příležitosti jen v pohárových utkáních.

To se změnilo o víkendu a zase se o tom mluví i daleko za hranicemi stadionu, kde svůj zápas odchytal.

Moc se nečekalo, že si zachytá. Finský gólman Lukáš Hrádecký má v německé lize neotřesitelnou pozici. Ovšem kouč Bayeru Xavi Alonso už hledí do kalendáře na blížící se jarní část evropských pohárů, v níž opět plánuje Kováře využít. A tak jej potřeboval dostat do „provozní teploty“.

Muž, který vrátil klubu hrdost. Liverpool vstřebává odchod Kloppa, LeBron děkuje

Kovář se zahřál kvalitně. Vedle toho, že se stal nejmladším českým brankářem, který kdy chytal německou nejvyšší soutěž, hned při své premiéře vychytal nulu. „Měli jsme spoustu šancí, gól jsme si zasloužili," nehleděl na individuální úspěch Kovář, ale litoval bezbrankové remízy.

Každopádně směrem k české reprezentaci oba dva mladíci vyslali vzkaz, že se s nimi do budoucna může počítat.