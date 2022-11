Hattrick při debutu v národním dresu dokázal vstřelit jako první hráč v české historii. Ještě v době Československa se to povedlo pěti velikánům. Jedním z nich byl v roce 1938 legendární kanonýr Josef Bican, jeden z nejlepších fotbalistů dvacátého století.

V minulosti nastřílel za českou reprezentaci hattrick Jan Koller, Milan Baroš nebo Vladimír Šmicer, ale jen třiadvacetiletý olomoucký útočník to dokázal hned při své premiéře. Není divu, že dravý střelec spustil na sociálních sítích hotovou lavinu.

Chytil jako Bican: Byl jsem dojatý. Na zápisné si po hattricku asi půjčím

„Mojmír Chytil dnes ukázal to, o čem každý kolem fotbalu mluví a čeho se v cs lize zoufale nedostává. A to kvalitu,“ chválil Pavel Poštulka na Twitteru.

Chytil, který se dostal do sestavy i díky absenci borců Plzně, Slavia a Sparty, si řekl o stále místo v nároďáku. „Třeba ne přímo v základu, ale určitě bude u Šilhavého v tuhle chvílí na seznamu výš,“ zamyslel se fanoušek Míra K.

Se šesti góly nejlepší podzimní střelec Sigmy byl už před pozvánkou od kouče Jaroslava Šilhavého na radaru tuzemským velkoklubů. Podle serveru transfermarkt.com má cenu 18 milionů korun. Ta po galavečeru na Hané určitě vystřelí nahoru. Nejvíce se mluví o zájmu Slavie.

Češi v Olomouci jasně porazili Faerské ostrovy. V první půli řádil Chytil

„Zajímavé - Mojmír Chytil dá tři kusy v repre a už se tady stádově jede "podepsat". Ano určitě je to šikovný fotbalista, ale měl i zápasy kdy byl na vystřídání v poločase. Potenciál je tam velký, ale ještě potřebuje obrousit dost a držet stabilnější výkonost. Tipuji SKS v zimě,“ napsal fanoušek Sparty KubajsACS.

Chytil by si s touhle cenovkou mohl klidně vysloužit i zahraniční angažmá. Jeho hattrick zaujal i v cizině. „Stojí jen 700 tisíc (eur). Skvělý útočník. Juventus by to měl zvážit,“ vybízí slavný turínský klub fanoušek „Staré dámy“ Rashid Abdalla.

Sám Chytil ale v oblacích nelétá. Případný přestup momentálně neřeší. „Zatím jsem v Sigmě a mám tady smlouvu. Manažerovi jsem řekl, že to budeme řešit až po sezoně. Nechtěl jsem toho mít plnou hlavu, ale hrát jenom fotbal a potom to budeme řešit.“