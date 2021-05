Abychom byli přesnější, podle dostupných informací váží 126 kilogramů. Byť i fotbal s jistou nadváhou se dá hrát na vysoké úrovni, jak v minulosti ukázaly takové persony jako Diego Maradona, Adriano či v českém prostředí Pavel Horváth, tahle porce už je přece jen trochu moc.

Jenže když se chce, všechno jde. Stačí k tomu mít tatínka miliardáře. Bohatý He Shihua vyřešil problém se zápasovou vytížeností svého syna jednoduše – fotbalový klub, jehož dres obléká, koupil. Od té doby tak může vídat dres se sedmičkou na trávníku pravidelně.

Zdroj: Youtube

V týmu dostává i taková privilegia, jako je zahrávání standardních situací, ale nutno podotknout, že mu na hřišti míč spíše překáží. A nebýt bohatého tatínka, dost možná by sledoval kopanou jen na televizní obrazovce.

In the CL1(2nd-division) match today between Sichuan Jiuniu and Zibo Cuju, He Shihua, the principle sharedholder of Zibo Cuju, was introduced into the match just ahead of the injury time. The 35-year-old enterpreneur/footballer wears No. 10 shirt. The match ended 0:0. pic.twitter.com/d0XfNFUFIZ