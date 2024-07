Fotbalisté Kolumbie se v semifinále Copa America dostali do vedení ve 39. minutě, když se trefil Jefferson Lerma. Od konce první půle pak dohrávali v deseti, když Daniel Muñoz obdržel druhou žlutou kartu, ale svůj náskok už uhájili a mohli slavit postup do finále, kde vyzvou Argentinu. Finálním hvizdem to ale na stadionu v Severní Karolíně neskončilo.

Už na hřišti se mezi sebou začali hráči postrkovat a ten opravdový konflikt se rozhořel na tribuně, kde se do sebe pustili příznivci obou táborů. Nejvyhrocenější situace byla přímo za uruguayskou lavičkou, kde seděli přátelé a rodinní příslušníci uruguayských fotbalistů.

Kamery i mobilní telefony diváků zachytily konflikt z nejrůznějších úhlů a zaznamenaly i zapojení hráčů do bitky. Někteří uruguayští hráči v čele s liverpoolským Darwinem Núñezem vylezli na tribunu a začali si vyměňovat údery a kopance s kolumbijskými fanoušky, kteří měli na stadionu velkou početní převahu.

Někteří uruguayští fanoušci utrpěli během potyčky vážná zranění a policie po svém příchodu na místo zatkla okolo deseti Kolumbijců.

Někteří lidé jsou jako malé děti

Hráči byli konfliktem s fanoušky očividně otřesení, což bylo jasně vidět na uruguayském kapitánovi Josém Maríovi Giménezovi. Zatímco se ho televizní reportérka přímo na hřišti ptala na zápas, roztěkaně přejížděl očima po tribunách a nakonec ji sám přerušil, aby promluvil o děsivých scénách, jež se odehrály mezi fanoušky.

„Můžu něco rychle říct? Omlouvám se, protože vím, že nás brzo ustřihnou. Byla to katastrofa. Naše rodiny byly v nebezpečí. Nebyla tam policie a museli jsme bránit svoje rodiny, mezi kterými byly i malé děti. Je to vina dvou nebo tří lidí, kteří toho vypili až moc,“ vyprávěl zapáleně.

„Doufám, že organizátoři budou dávat větší pozor na naše rodiny a na lidi na stadionu. Je to katastrofa, protože se to stává na každém zápase. Pokaždé je to stejné. Někteří lidé se chovají jako malé děti a nemají žádný respekt. Doufám, že v dalších zápasech budou pořadatelé opatrnější a nedovolí, aby se to opakovalo,“ doplnil Giménez.

Novináři BBC oslovili s žádostí o vyjádření i Núñeze, který byl v potyčce nejaktivnější, ale ve čtvrtek dopoledne se ještě odpovědi nedočkali.

Kromě liverpoolské útočné hvězdy se měli do incidentu zapojit i zmiňovaný Giménez, Mathiás Olivera z Neapole a Ronald Araújo z Barcelony.

Kolumbijské fotbalisty čeká po vítězství finále Copa America proti Argentině, zatímco Uruguay si zahraje o třetí místo s Kanadou. Otázkou je, v jaké sestavě k zápasu nastoupí, protože zatím není jasné, jestli si hráči neodnesou z potyčky s fanoušky nějaký trest.