Teplice s Libercem načnou dohrávkou 23. kola obnovený ročník, který byl přerušen před polovinou března. Od 26. května se nejvyšší soutěž naplno rozběhne zápasy 25. kola a na nich už bude moci být na stadionu na základě pondělního uvolnění přítomno 300 osob.



Pokud se epidemiologická situace nezhorší, navýší se od 8. června limit na 500 lidí a od 22. června na 1000 osob. Do počtu lidí se započítávají všichni aktéři sportovních akcí, tedy i hráči, členové realizačních týmů či rozhodčí.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž na sobotním zápase povolilo využívat při splnění hygienických podmínek šatny a sprchy, které měly ve sportovních areálech zůstat zavřené až do pondělí. Hráči a rozhodčí musejí omezit čas v šatnách na nezbytné minimum, je třeba zajistit v nich co největší rozptýlení osob a možnost dezinfekce rukou. Ve sprchách mezi sebou musejí lidé udržovat co největší odstupy.



Zvýšení limitu na 150 osob je pro fotbalisty významnou pomocí, neboť počet 100 lidí označovali pořadatelé ligových zápasů za velmi omezující. Nově by na sobotní utkání měli dostat i vybraní novináři.



"Ministerstvo zdravotnictví stanoví částečnou výjimku z mimořádného opatření ze dne 15. května pro účely konání fotbalového zápasu mezi Teplicemi a Libercem tak, aby se zápas mohl konat i v čase před další vlnou rozvolnění restriktivních opatření vzhledem k režimu fotbalových utkání nejvyšší soutěže a jejich harmonogramu. Ten byl projednán Ligovou fotbalovou asociací s ministerstvem zdravotnictví a s Národní sportovní agenturou," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.