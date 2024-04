Fotbalové Euro se blíží a mnozí fanoušci, kteří se chystají podpořit svůj tým, řeší, kde budou během svého pobytu v Německu bydlet. Pomoci jim chtěla i Evropská fotbalová asociace (UEFA) a přišla s doporučením jedné destinace. Ta je však, mírně řečeno, rozporuplná.

Čeští fanoušci na skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy ve fotbale proti Moldavsku. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Fotbalisté Anglie se ve skupině C utkají postupně se Srbskem, Dánskem a Slovinskem. Druhý ze zmíněných zápasů přitom odehrají ve Frankfurtu nad Mohanem.

UEFA přispěchala s pomocí fanouškům a doporučuje jim, kde by se mohli právě ve Frankfurtu ubytovat. „Různá ubytování najdete v těsné blízkosti nádraží, nebo v celé oblasti Bahnhofsviertel,“ cituje organizaci britský web Daily Mail. „Odtud se snadno a pohodlně dostanete k dalším klíčovým uzlům ve městě. To dělá z Bahnhofviertel obzvlášť atraktivní volbu, pokud uvažujete o výletech za poznáním města nebo do jeho okolí.“

Případ Preciado: Zkraty nepřicházejí jen ve Spartě, předvedl se už v Genku

Jenže nejen místní mají o zmíněné čtvrti úplně jiné mínění. Platí totiž za jednu z nejnebezpečnějších oblastí ve městě, ve které není problém sehnat téměř jakoukoli drogu, na kterou si vzpomenete.

Pět tisíc narkomanů

Podle britského bulvárního deníku The Sun žije v oblasti kolem pěti tisíc narkomanů a tří stovek drogových dealerů. Pestrá nabídka drog způsobuje, že agresivita narkomanů vzrostla.

„Agresivita prudce narůstá. Uživatelé nad sebou ztrácejí kontrolu a stávají se agresivnějšími,“ upozornil bývalý vysoký činovník místní policie. „Nemyslím, že je v pořádku, aby UEFA doporučovala fanouškům zůstávat v této oblasti,“ doplnil.

Frustrovaný gólman Bayernu neunesl prohru. Napadl mladého kluka, pak mu dal dres

Mimochodem, ve Frankfurtu by mohli hrát i čeští fotbalisté. Rozpis turnaje totiž město, rozkládající se nad řekou Mohan, určil jako pořadatele jednoho z osmifinálových zápasů. Bude to ten, v němž se utká vítěz skupiny F s jedním z postupujících celků ze třetích míst.

A právě ve skupině F se Češi střetnou s Portugalci, Gruzínci a Turky.