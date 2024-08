Sparta, Slavia i Plzeň už mají jistý podzim v pohárové Evropě, ve hře je pořád i Mladá Boleslav. České týmy tak při troše štěstí mohou zopakovat podobně úspěšnou sezonu, jakou byla ta minulá. A reálný by pak byl i zisk přímého postupu do Ligy mistrů pro ročník 2026/2027.

Dvě země (zatím) vládnou pohárové Evropě. Česko a Švédsko. Jistě, toto konstatování nic moc neznamená, vždyť stále ještě ani neodstartovaly základní části mezinárodních soutěží. Kluboví zástupci velmocí Anglie, Itálie, Španělska a Německa ještě vůbec nezasáhli do hry.

I snaživé hemžení méně hvězdných adeptů v předkolech však může leccos naznačit. A pro český fotbal se v tomhle směru odkrývají velmi lákavé obzory. Trio českých klubů už má jistotu základní části, přičemž Sparta se Slavií jsou pořád ve hře o Ligu mistrů. A navíc i Mladá Boleslav stále žije nadějí na podzim v Konferenční lize – postup přes maďarský Paksi FC určitě není nereálný.

„Máme jistou Evropskou ligu, ale chceme do Ligy mistrů. Sparta čeká už spoustu let, musíme to čekání ukončit,“ řekl sparťanský trenér Lars Friis po úspěšné odvetě 3. předkola proti FCSB v Bukurešti. „Proto jsem ve Spartě zůstal,“ přidal se klíčový záložník Veljko Birmančevič, o kterého je zájem leckde v Evropě.

Sparta s Mladou Boleslaví zatím zaznamenaly po třech výhrách a jedné remíze, což v pohárových počtech znamená 3,5 bodu. Slavia a Viktoria Plzeň zatím přispěly dvěma výhrami, a dokonce tři vítězství zaznamenal i Baník Ostrava, který však už smolně vypadl s Kodaní.

I tak je to podtrženo sečteno 14 bodů (v předkolech je za výhru bod a za remízu půl bodu, v základní části pohárů je odměna dvojnásobná). Přepočítáno na koeficient 2,800 bodu. Chtělo by se zvolat – jen tak dál, pánové.

Náskok na desátou příčku

Jedině švédské týmy jsou v předkolech stejně úspěšné. Se stejnou bilancí (14 bodů) nasbíraly v koeficientu dokonce 3,500 bodu, protože měly jen čtveřici zástupců. Rekordmanem je Elfsborg, jenž se dokázal úspěšně prokousat z prvního předkola Evropské ligy a na kontě má zatím pět výher a jednu remízu.

Švédsku ovšem patří v dlouhodobém žebříčku UEFA až 23. příčka. Z českého pohledu jsou mnohem zajímavější soupeři kolem klíčové desáté příčky, znamenající přímou účast jednoho klubu v Lize mistrů. Slavia, Plzeň a Sparta ji díky výborné minulé sezoně získaly pro Česko na sezonu 2025/2026. A vůbec není nereálné, že se to povede i na ročník následující.

Česku aktuálně patří dokonce deváté místo (koeficient za pět sezon 36,350) s náskokem 1,050 bodu na desáté Turecko. To má ovšem v pohárech prozatím o jeden klub navíc. Další země ztrácejí už o poznání citelněji – Norsko, Izrael (ten už má navíc jen jeden klub ve hře), Dánsko a Řecko. Naopak Česko ztrácí na osmou Belgii aktuálně 6,050 bodu.

Vstup do pohárové sezoně každopádně vyšel tuzemským mančaftům na jedničku. A při troše štěstí by tento ročník mohl být podobně úspěšný jako ten minulý, rekordní (13,500 bodu). V novém herním systému základní části všech tří evropských soutěží odehraje každý účastník o dva zápasy víc než dosud, kyne tak až i vydatnější přísun do koeficientu. A případný postup do play-off by byl třešničkou na pohárovém dortíku. Snad nezhořkne.