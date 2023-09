Protekční tlouštík Martin Podhajský v dresu třetiligového Ústí nad Labem? Jeho otec mu měl zajistit místo v sestavě kouče Branislava Sokoliho půl milionem korun. V minulém týdnu ta zpráva šokovala nejen fanoušky v České republice. Díky tweetu slavného a uznávaného anglického fotbalisty Garyho Linekera ji zprostředkovala řada prestižních zahraničních serverů. Nyní vyšlo najevo, že vedení Ústí nad Labem šlo pouze o zviditelnění, celý příběh byl vymyšlený. V pozadí je ale také bohulibý rozměr.

Atmosféra na ústeckém fotbalovém stadionu při duelu béčka s Kadaní | Video: Deník/František Bílek

Že něco není v pořádku, dal tušit rozhovor s koučem po pátečním duelu v České Lípě. Na přímý dotaz klubové moderátorky, který zkoumal zapojení Podhajského do týmu, odpověděl: „Zatím bez komentáře". Potenciální spoluhráč tlouštíka, Lukáš Zoubele, se při stejné otázce potutelně usmíval. „Pomůžeme mu, bude to i trošku sranda," snažil se mluvit seriózně. Televize Nova poté přišla s odhalením celého případu, klubové vedení fanoušky a sportovní veřejnost mystifikovalo.

O Podhajském se psalo celosvětově. Nejen v Anglii, ale i v Itálii, Srbsku nebo Turecku. „V Turecku to bylo asi na deseti webových stránkách. Psali nám z tureckých e-mailů, že by si chtěli zahrát v našem klubu, a nabízeli by nám za to částky,“ řekl v reportáži na tn.cz místopředseda představenstva ústeckého klubu Martin Prokeš.

Právě nebývalý zájem přiměl Prokeše & spol. jít s pravdou ven. Společnost Viagem, která Ústí vlastní, dosáhla zviditelnění mnohem dříve, než plánovala. Prokeš ale v reportáži Novy tvrdil, že záměr měl i jiné cíle. „Chtěli jsme tím příběhem upozornit na obecný problém, který je nejen ve fotbale, ale celkově ve sportu, co se týče protekce a bohatých tatínků. My jsme se s tím za dva měsíce působení v klubu setkali několikrát, že za místo v základní sestavě dostaneme nové dresy, vybavení, a tohle byl náš způsob, jak jsme na to chtěli upozornit.“

Klub chtěl Podhajského příběh hrát až do jara. Za projektem je prý bohulibý účel. „Založili jsme nadaci, která má pomáhat dětem, co neměly štěstí. Jmenuje se Vykopej se a má bojovat proti protekcionismu. Za peníze sponzorů má hledat sportovce, kteří chtějí hrát, ale nemůžou, protože jsou z chudých rodin,“ přesvědčoval Matěj Svojše, ředitel klubového PR.

GLOSA: Marketing, který má koule. Fotbalové Ústí nad Labem už zná celý svět

„Povedlo se nám, co jsme chtěli. Oslavujeme, že Martin Podhajský, který měl za úkol vyhajpovat nadaci, toto udělal o půl roku dříve,“ uzavřel Přemysl Kubáň, prezident a majitel FK Viagem Ústí nad Labem.

Ústecká Arma na sebe upozornila už před začátkem sezony, kdy nechala fanoušky hlasovat o podobě svých dresů. Obě varianty ale byly značně retro a klubové fanoušky spíše rozčílily. Poté vyšlo najevo, že se jednalo pouze o mystifikaci, Ústí představilo zcela jiné dresy. I v tomto případě bylo záměrem na klub (a především jejího majitele) upozornit.