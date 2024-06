Letos v květnu vzbudila ta fotografie v českém fotbalovém prostředí velký rozruch. Na sociálních sítích se objevil snímek kapitána fotbalové Sparty Ladislava Krejčího, jak po utkání podepisuje dres s číslem 88 a jmenovkou „Jude Slavie“. Okamžitě se začal řešit nacistický význam této číslovky a sám sparťanský lídr, který po sezoně přestoupil do španělské Girony, se od podobných konotací distancoval. Podobným excesům se rozhodl předejít i pražský klub – dres s číslem 88 už si na jeho oficiálním fanshopu nikdo nekoupí.

Ladislav Krejčí mladší po utkání s Kodaní | Foto: Profimedia

Fotbalová Sparta v sobotu odhalila nové dresy, které obléknou její hráči v nadcházející sezoně. Na sociálních sítích se na ně sešly rozporuplné reakce, řada fanoušků psala, že tento design si nezakoupí a nepřidá ho do své sbírky.

Ti, kteří ale na oficiální fanshop klubu zavítali, si všimli zajímavé věci. Při konfiguraci objednávaného dresu, kdy si zákazník může zvolit vlastní číslo a jméno na zádech, mu systém nedovolí nastavit jednu číslovku. Konkrétně číslo 88.

„Číslo 88 nelze zvolit,“ vyskočí na shopu okamžitě červená hláška.

Fotbalová Sparta tak reaguje na nedávnou aféru, kdy se na celý klub a na kapitána Ladislava Krejčího nahrnula kritika za fotku, na níž lídr týmu podepisuje dres s číslem 88 a jmenovkou „Jude Slavie“. Fanoušci ostatních týmů i další lidé okamžitě upozorňovali na nacistickou symboliku tohoto čísla, která odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“.

Další neopomněli ani nedávné choreo sparťanského kotle, na němž příznivci přáli Krejčímu k narozeninám nápisem „Všechno nejlepší našemu kapitánovi a vůdci“. Někteří připomínali i to, že Krejčí se narodil ve stejný den jako Adolf Hitler.

Sám tehdejší kapitán Sparty, který po sezoně přestoupil do Girony, se ale proti veškerým spekulacím přes tiskového mluvčího klubu ohradil. „Po venkovních zápasech se všichni snažíme co nejdéle trávit čas s fanoušky a věnovat jim chvilku času, aby se s námi mohli potkat, vyfotit, podepsat. Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celý rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo pokud možno na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme. A nikdy by mě nenapadlo, že by tohle někdo mohl zneužít proti nám,“ uvedl tehdy Krejčí.

Rozruch kvůli podpisu. Sparta brání Krejčího za 88, problém měl i Pastrňák

„Tímto však neobhajuju to, že jsem zodpovědný za to, co podepisuju, co dělám a jak se chovám. Tyhle věci si musím hlídat a distancuju se od jakýchkoliv rasistických názorů. Respekt rivalovi za těžkou bitvu o titul a přeju všem, ať se daří,“ doplnil reprezentační obránce k aféře.

Nikdo další už si na oficiálním shopu klubu dres s číslem 88 vyrobit nenechá, což mezi fotbalovými fanoušky vzbudilo rozporuplné reakce.

Názory fanoušků se různí

„Holt výsledek poslední aféry. Chudáci lidi, kteří se narodili v roce 1988 a dávali si 88 na dres, naštěstí já jsem 87. Fakt hrozný, čeho schopný jsou novináři,“ nesouhlasí s opatřením jeden z uživatelů sociální sítě X.

„Co bych dělal například já, dokázal bych si to odůvodnit? Ať na jedné, či druhé straně Vltavy? Jmenuji se Žid a jsem ročník narození 1988,“ ptá se se smíchem další z uživatelů se jménem Lukáš Žid.

Další lidé naopak rozhodnutí klubu kvitují. „Super. Děkujeme Spartě. Třeba budeme na Letný potkávat míň holohlavých dementů s 88 na zádech, kteří se tváří, že je to rok narození nebo Pasta nebo tak něco,“ napsal jeden z fanoušků letenského klubu v reakci na provedený krok.