Dvaadvacetiletý Haaland sice tentokrát odehrál jen úvodní poločas i to mu však stačilo na dva góly. V této sezoně si vylepšil bilanci na 19 gólů ve 12 zápasech.

„Abych byl upřímný, tak je to neuvěřitelné,“ citovala agentura AP záložníka City Jacka Grealishe. „Něco takového jsem v životě neviděl. U prvního i druhého gólu jsem se jen smál, protože on je vždycky na správném místě,“ dodal.

„Jejich brankář mi dokonce řekl: To není člověk. A já na to: Mně to říkat nemusíš. Snad mu tahle forma vydrží a dovede nás ke slávě,“ uvedl sedmadvacetiletý anglický reprezentant.

Další pochvalu Haalandovi vysekl Gary Lineker. „Tohle už je trochu trapné. Střílení gólů je v jeho podání absurdně jednoduché,“ napsal někdejší anglický útočník na twitteru.

Góly Haalanda proti Kodani:

Zdroj: Youtube

Proti Kodani stačilo Haalandovi na dva góly 32 minut a vypadalo to, že po třech zásazích z nedělního derby s Manchesterem United (6:3) si připíše druhý hattrick za sebou. Trenér Guardiola ho však o přestávce vystřídal.

„Nebylo to v plánu. Kdyby byl zápas vyrovnaný, tak by pokračoval. Ale takhle jsme ho chtěli šetřit na další utkání proti Southamptonu, který jsme zatím moc často neporazili,“ řekl Guardiola.

Světová extratřída

Haalanda ocenil i trenér Kodaně Jacob Neestrup. „Připravovali jsme se na něj, ale je prostě světová extratřída. Bylo to vidět u druhého gólu, jak se pohyboval, když šla první střela, aby si našel dorážku. To je prostě přírodní talent,“ prohlásil.