Zdroj: ČTK/AP/Laurent Cipriani

Gianluigi Buffon

A hned začneme opravdu těžkým kalibrem. Nepůjde o žádnou přílišnou nadsázku, když budeme tvrdit, že web 365scores.com vybral jednoho z nejlepších gólmanů fotbalové historie. Takřka celou kariéru byl věrný Juventusu Turín, až po dlouhých letech strávených ve službách „Staré dámy“ odešel do Paříže a na samotném závěru své fotbalové cesty se vrátil do klubu, který jej pro velký fotbal připravil, do Parmy.

Výčet jeho úspěchů je takřka bezbřehý. S Juventusem desetkrát slavil mistrovský titul, pětkrát domácí pohár a šestkrát superpohár. Třikrát pomohl k účasti ve finále slavné Ligy mistrů. Úspěchy slavil i s italským národním týmem, v roce 2006 zvedl nad hlavu trofej pro mistra světa.

Seznam individuálních úspěchů je však ještě delší včetně titulů nejlepšího gólmana na světě.