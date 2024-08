Neuznaný gól domácích, tři červené karty taktéž pro domácí, opakovaná penalta proti domácím, místo nařízené penalty červená karta… Hádejte pro koho? Jistě, pro fotbalistu Slasku. A navrch toho všeho neuvěřitelných šestadvacet minut nastavení ve druhém poločase. Tolik v kostce dění, které se ve čtvrtek večer událo nedaleko za českými hranicemi.

Slask se ujal vedení v 10. minutě, gól Musiolka ale zatrhl VAR, který během nepříliš přehledné situace našel ofsajd. Místo toho šli do vedení hosté, na branku Tomy však dokázali fotbalisté polského celku třikrát odpovědět a ještě do poločasu smazali dvougólovou ztrátu. Velký podíl na tom měl i český fotbalista Petr Schwarz, který jeden gól dal a druhý připravil spoluhráči.

Zkraje druhé půle se projevil jeden z domácích fanoušků, po jehož zřejmě rasistických pokřicích směrem ke ghanskému brankáři ve službách St. Gallenu se několik minut nehrálo a chorvatský sudí Duje Strukan vedl dlouhé diskuze s kapitány obou týmů.

V 76. minutě ale Strukan rozehrál své, pro mnohé Poláky cirkusové, představení naplno. Nejprve totiž nařídil pokutový kop, jenže ten po další konzultaci s videorozhodčím odvolal a místo toho načal karetní partii, v níž však tahal jednoho Černého Petra za druhým pro domácí fotbalisty. Respektive červené karty. Tu první vyfasoval za simulaci Petkov.

Kvůli řadě předchozích prostojů avizoval dvanáctiminutové nastavení, to se ale protáhlo na více než dvojnásobek. V jeho desáté minutě se opět do hry vložil videorozhodčí, který upozornil Strukana, že domácí Nahuel zahrál ve vápně rukou. Načež se na hřišti strhla mela, v níž byl nejaktivnější právě Nahuel, a o chvíli později se stal druhým fotbalistou Slasku, který musel kvůli karetnímu prohřešku předčasně ze hřiště.

| Video: Youtube

Emoce se na hřišti střídaly jak na běžícím páse. Nařízený pokutový kop gólman Leszczynski zneškodnil. Radost ale netrvala dlouho. Protože dříve, než je povoleno, opustil brankovou čáru, se penalta opakovala. Zkušený brankář málem exceloval i podruhé, Geubbelsovi vystihl směr, ale francouzský útočník ho přece jen překonal.

Špatnou zkušenost má i Sparta

Nastavení pokračovalo. Když už běžela jeho třiadvacátá minuta, probíjel se k bráně v jedné z posledních snah o rozhodující gól Ortiz. Po kontaktu s jedním z hostujících hráčů se však poroučel k zemi.

Penaltu ale chorvatský arbitr nenařídil. Viděl snahu o simulaci a Ortize poslal za jeho spoluhráči do šatny. Domácí pak ve zbytku zápasu už nic nevymysleli a s evropskými poháry se loučí.

A rozhodčí Strukan? Ten musel co nejrychleji prchnout z trávníku ve Wroclawi před bouřícím a naštvaným publikem. To hráči nesli takový konec v soutěži špatně. „Byl jsem po zápase s jedním z chlapců, který plakal, za rozhodčím. Pověz mu, cos udělal, řekl jsem mu. Vystrčil mě ze dveří a práskl s nimi,“ popisoval momenty po utkání domácí kouč Jacek Magiera.

Namíchnutí fanoušci se dělí o své dojmy alespoň na sociálních sítích. „Spletl si soutěž? Místo rozhodcování fotbalového zápasu měl vystupovat v cirkuse,“ má jasno Jan Molski. „Správně vstřelený gól Slasku nebyl uznán. Nejprve nařídí pokutový kop, a když si uvědomí, že udělal chybu, vyloučí hráče, ačkoliv ten nepožadoval penaltu,“ vypočítává jeho prohřešky.

„Viděl jsem mnoho zápasů, mnoho rozhodčích dělalo chyby, ale to, co dnes podělal Duje Strukan v zápase Slasku, volá po pomstě do nebes. Měl to být jeho poslední zápas jako rozhodčí,“ dal průchod svým emocím na síti X i Pawel.

„Tak šílená podívaná tu ještě nebyla. Hvězdou zápasu bohužel nebyl Slask, ale rozhodčí Duje Strukan,“ postěžoval si Krzysztof Rakowicz.

„Opice by zápas zvládla lépe než absurdní Duje Strukan. Dnešní zápas se zapíše do dějin jako nejhorší zápas polského týmu z hlediska rozhodčího,“ zuří také Adrian Snopczynski.

A zápas bude mít ještě dohru. Klub totiž už oznámil, že podá oficiální stižnost.

Mimochodem, špatnou zkušenost se Strukanem mají i fotbalisté Sparty. Před čtyřmi lety jim v zápase proti Lille v rámci Evropské ligy (1:4) vyloučil už ve 23. minutě Ladislava Krejčího. O pár minut později za obdobný zákrok nepotrestal hostujícího fotbalistu a v závěru první půle ještě po poradě s asistentem vytáhl penaltový zákrok na Vindheima mimo velké vápno.