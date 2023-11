/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Poslední dva zápasy čekají českou fotbalovou reprezentaci v kvalifikaci na EURO 2024, které se odehraje v Německu. Češi stále nemají jistotu účasti na závěrečném turnaji. Jaká je tedy matematika postupu?

Jaroslav Šilhavý, trenér reprezentace ČR | Foto: ČTK

Český národní tým vstoupí do posledního srazu v roce 2023 pátečním utkáním ve Varšavě proti Polsku (20.45). Následně jej čeká pondělní závěrečný duel v Olomouci proti Moldavsku (20.45). Důležitým soubojem, který promluví do konečného pořadí v tabulce E, je ještě zápas Moldavska s Albánií, který se hraje v pátek v 18 hodin.

Na turnaj postupují přímo dva týmy z každé skupiny a Česku momentálně patří právě 2. místo o dva body za vedoucí Albánií, bod před Polskem a dva před Moldavskem.

Výhra nad Moldavskem

Nejjednodušší cesta vede přes domácí vítězství na olomouckém Andrově stadionu proti Moldavsku. V tom případě se nemusí český tým poohlížet po ostatních výsledcích a automaticky jede na EURO.

Oslava už v pátek

Čeští fotbalisté mohou slavit za jistých okolností už v po pátečním duelu. K tomu však potřebují vyhrát v Polsku a jakoukoliv ztrátu Moldavska v domácím utkání s Albánií.

Dvě remízy

Týmu trenéra Jaroslava Šilhavého by mohly k postupu stačit také dva body. V tom případě ale musí doufat, že Moldavsko neporazí Albánii vyšším rozdílem. Momentálně mají totiž Češi o tři góly lepší skóre, které by rozhodovalo v případě rovnosti bodů. S Moldavskem by totiž oba vzájemné zápasy skončily nerozhodně.

Baráž

Pokud by se celku okolo kapitána Tomáše Součka ani jeden z výše uvedených scénářů nepovedl, je ještě variantou postup přes baráž. Do té půjde dvanáct nejlepších týmů ze tří úrovní Ligy národů, které si nevybojovaly přímý postup z kvalifikace. Češi by byli ve větvi A a jsou v pořadí třináctí, ale většina celků, které jsou před nimi, si zajistila postup, nebo jsou mu blízko.

Podle momentálního pořadí by mohlo narazit na těžké soky. Jistotu postupu totiž nemají Itálie, která si to pravděpodobně rozdá v posledním utkání s Ukrajinou, či Chorvatsko, které musí zbylé zápasy vyhrát a doufat v zaváhání Walesu. Před Českem je v pořadí také ještě Nizozemsko, které ale má vše ve svých rukou a Polsko. Definitivní jistotu postupu pak nemají ani Dánsko, Maďarsko a Švýcarsko. Tyto celky jsou tomu ale hodně blízko. Pokud by některý ze zmíněných týmů nepostoupil, mohl by být soupeřem Česka v baráži. Možností, na koho by národní tým mohl narazit, je ale prozatím spousta.