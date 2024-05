S nadsázkou by se dalo říci, že na světě jsou dvě jistoty. Že ráno vyjde slunce a že Leverkusen vstřelí gól v nastavení. Už jistému německému mistrovi se to znovu podařilo v odvetě semifinále Evropské ligy proti AS Řím. A fanoušci už počítají, pokolikáté vlastně už Leverkusen, kde hraje i trojice Čechů Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář, jak se říká, utekl hrobníkovi z lopaty.

Patrik Schick (č. 14) se raduje z gólu Leverkusenu proti AS Řím. | Foto: Profimedia/osnapix Europa League

Devětačtyřicátým zápasem bez porážky během jedné sezony tak překonal pořádně vousatý rekord lisabonské Benfiky. Portugalský celek se z úspěchů radoval před 59 lety.

Fotbalový svět ale kromě rekordu řeší i úctyhodnou bilanci Leverkusenu. Nejeden fanoušek po včerejší vyrovnávací brance Stanišiče z 97. minuty začal počítat. Pokolikáté už Leverkusen zachraňoval body či postup v nastaveném čase?

Zdroj: Youtube

Vězte, že napříč všemi soutěžemi, tedy německou ligou, domácím pohárem i Evropskou ligou, šlo už o dvanáctý gól v 90. minutě a později, který vytrhl svěřencům trenéra Xabiho Alonsa trn z paty.

Leverkusen je tak zářným příkladem toho, že nic se nemá vzdávat až do závěrečného hvizdu sudího. Říká se, že na kdyby se nehraje, ale pokud by Bayer nebojoval až do posledních momentů, rozhodně by nebyl ve finále Evropské ligy.

Stále neporažený Leverkusen postoupil přes AS Řím do finále EL, slaví i tři Češi

Už v základní skupině přivezl body ze zápasu proti Karabachu díky proměněné penaltě v 94. minutě. Pokud si ázerbájdžánský tým umínil, že tohle se nesmí opakovat, krutě se mu to nepovedlo. Z pavouka Evropské ligy jej totiž poslaly další tři branky, které jim fotbalisté z města farmaceutického průmyslu nasázeli v osmifinále. Bayer tehdy ještě v 93. minutě prohrával, pak ale dvakrát udeřil Patrik Schick a cesta dál byla volná.

Nejpilnější záchranář Schick

Právě český kanonýr je nejpilnějším záchranářem Leverkusenu. Ze zmíněných dvanácti gólů zařídil hned čtyři. Proti Karabachu odmítl v 92. minutě porážku už v úvodním osmifinále, v lize o pár týdnů později dal tříbodové razítko na zápas proti Hoffenheimu.

Katastrofa, úmysl, zrada! Bayern viní polského sudího, bouří se i legenda

Mimochodem, Leverkusen má sice bundesligový triumf dávno jistý, ale nebýt branek v nastaveném čase, nebylo by to zdaleka tak jednoznačné. Bayeru totiž přinesly celkem devět bodů, a jelikož bod získal díky nim i proti aktuálně druhému Bayernu Mnichov a třetímu Stuttgartu, bylo by i dvě kola před koncem stále o co hrát.

Fanoušci už si z nepsané tradice, že když Leverkusen prohrává, vše vyřeší góly (či dokonce góly) v nastaveném čase, dělají legraci.

„AS Řím vede o dva fíky. Čas vsadit barák na vyrovnávací gól Leverkusenu v 95. minutě,“ napsal jeden z nich během čtvrtečního zápasu poté, co Leverkusen od italského celku podruhé inkasoval.

A jiní zacházejí ještě dál. „Až zemřu, pohřběte mě, prosím, v dresu Leverkusenu. Kdoví, třeba se vrátím," dává poněkud bizarní žádost další z fanoušků na platformě Youtube.