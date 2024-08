„Za góly jsem ale moc rád, pomůžou mi do další práce. Musím ale vyzdvihnout celý tým, je to hlavně skvělá práce kluků okolo. Jsem rád, že jsem mohl pomoci. Co se děje kolem mě, se snažím neprožívat, soustředím se jen a pouze na sebe, abych byl platný týmu,“ vyprávěl hned po důležité výhře Chorý.

Po vstřelených brankách v 19. a 41. minutě už ochozy Edenu vyvolávaly jeho jméno. Při jeho prvním startu se z nich přitom linulo pískání. „Nemyslím si, že to byl celý Eden, ale samozřejmě jsem za to rád. Lidé, kteří mají k fotbalu blíže, mě podporují, slýchám povzbuzení do té práce, fanoušci jsou rádi. Není to tak, že by mě tady nechtěli. Lidé na mě mávali. Je to hezké, ale odpovědi, které umím dát, jsou na hřišti,“ reagoval urostlý útočník, jenž se dočkal i chvály od trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Byl dominantní v útočné fázi, kde uhrál hodně míčů. Podržel míče, sklepl a byl nebezpečný. Z jeho strany to byl skvělý běžecký výkon podložený dvěma góly. Zapadl do týmu. Dnes nám pomohl jak ve fázi s míčem, tak i v té bez míče,“ vyprávěl uznávaný kouč.

Gratulace i nenávist

Jak je ale patrné z reakcí na sociálních sítí, Chorý si ještě všechny příznivce sešívaných nezískal. Někteří stále nemůžou přenést přes srdce jeho chování na hřišti v dresu Plzně, vyjádření lásky k pražské Spartě i pokřiky „Jude Slavie“, které skandoval při mistrovských oslavách se Západočechy.

„Ani tisíc gólů nevyváží jeho charakter,“ napsal na síti X pod příspěvek Slavie jeden z fandů.

„Táhni ze Slavie,“ přidal drsně další. „Tahle nechutná kreatura už vážně může vypadnout, díky,“ objevilo se také v komentářích po Chorého fantastickém výkonu.

Další už ale vzali vysokého forvarda na milost. „Super Tome! Gratulace k prvním gólům v dresu nejkrásnějším. Snad to aspoň části Tribuny sever zavře nevymáchaný bučící huby,“ zastal se slávistického útočníka jeden z fandů.

„On bude ve Slavii to, co byl Škoda, útočník do centrů. Bude dávat dost branek,“ přidal svoji předpověď další z uživatelů X.

Chorého představení proti belgickému celku neopomněl ocenit ani bývalý ligový hráč a v současnosti fotbalový expert Zdeněk Folprecht, který devětadvacetiletého útočníka přirovnal k superhrdinovi Homelanderovi.

„Jako považuju se za opravdu málo militantního slávistu, což nesnižuje, jak moc mám Slavii rád, ale Zdeňku, je to divnej pocit,“ svěřil se mu v komentářích jeden ze slávistů.

Jak je patrné, Chorý dál rozděluje fanouškovský tábor sešívaných na dvě skupiny. Nikdo už mu ale neodpáře, že právě jeho výborný výkon dal Slavii před odvetou v Belgii slibné dvoubrankové vedení. I díky němu můžou Pražané dál pomýšlet na účast v základní skupině Ligy mistrů. Odveta je na programu v úterý.