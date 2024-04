Letošní ročník Ligy mistrů se blíží ke svému konci, šampion bude znám na začátku června. Už nyní se ale můžeme podívat, kdo vyhraje příští ročník. A nejen ten příští, ale dokonce až do roku 2103. Aspoň tedy podle toho, jak vše tipuje umělá inteligence (AI).

Poslední ročník Ligy mistrů vyhráli fotbalisté Manchesteru City. | Foto: ČTK/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Jasné je, že cennou trofej letos zvednou nad hlavu hráči některého z týmů ze čtveřice Bayern Mnichov, Real Madrid, Borussia Dortmund či Paris St. Germain. Vítěze milionářské soutěže určí nejprve semifinálové duely a posléze finálová bitva v anglickém Wembley.

Mezi fotbalovými fanoušky na sociálních sítích ale už koluje seznam šampionů Ligy mistrů až do roku 2103. A je to opravdu zajímavé počtení.

Liverpool už má náhradu za Kloppa. Přijde z Feyenoordu za devět milionů eur

Kromě tradičních evropských velkoklubů, které do svých vitrín sbírají jednu trofej za druhou, jako jsou Real Madrid, Barcelona či mnichovský Bayern, totiž ve výčtu najdeme opravdu zajímavé adresy.

V příštích letech se trofejí podle AI dočkají v Manchesteru, a to díky United i City, Liverpoolu nebo třeba už zmíněných Barceloně a Mnichově. Můžeme se ale v poměrně dohledné době těšit i na celkem nečekaného šampiona a tím je Tottenham Hotspur. Ten by se podle umělé inteligence měl radovat za deset let.

A když se podíváme ještě do vzdálenější budoucnosti, čekají nás ještě zajímavější jména. Tipovali byste, že Ligu mistrů může vyhrát třeba Sporting Lisabon, Wolverhampton, Nottingham Forest, FC Turín, Malmö, Ferencváros Budapešť, Brentford či Tiraspol?

A co české kluby? Ty sice mají pro sezonu 2025/26 jistého šampiona přímo v hlavní soutěži, na absolutní triumf v Lize mistrů je však umělá inteligence nevidí.

Russ heroickým výkonem pomohl charitě. Hvězda Manchesteru City nešetřila obdivem

Počkejme si tedy do příštích let, jak vše AI odhadla. Už teď se ale zdá, že vše můžeme brát poněkud s rezervou. V letošním roce se totiž měla radovat Barcelona. A ta vypadla ve čtvrtfinále.