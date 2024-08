/FOTOGALERIE/ Postup fotbalistů Sparty Praha do skupinové fáze Ligy mistrů prožívali fanoušci po celé republice. Jedním z míst, kde se držely palečky o mnoho více než jinde, je i Horní Planá na Českokrumlovsku. Proč? No přeci proto, že odtud pochází Matěj Ryneš, střelec druhé branky prvního utkání v Malmö.

Matěj Ryneš měl od malička dáno do vínku, že bude velkým sparťanem. „To ani jinak nešlo. Já jsem od malička sparťan, a tak to Matěje táhlo do Sparty. Tady ani nešlo rozmýšlet, zda Sparta nebo Slavia, Sparta byla na prvním místě. Matěj tak ani neměl jiný výběr, do které akademie jít,“ vrátil se s úsměvem k Matějovým fotbalovým začátkům jeho otec Vojtěch Ryneš.

close info Zdroj: Archiv rodiny zoom_in Rodina Rynešových prožívala odvetu Sparty Praha s Malmö přímo na stadionu.Při prvním zápase Matějovi rodiče drželi palečky doma u televize, v odvetě přímo na stadionu. „Byli jsme s manželkou při prvním zápase u televize. To my vždycky koukáme doma. Nervózní jsme byli pořádně, a když pak dal Matěj ten gól, tak jsme vzbudili půl sídliště,“ vzpomínal se smíchem na první utkání u televize Matějův otec a dodal: „Nějaké pivko padlo, i nějaká ta slivovice. Sousedé tady říkali, že neměli program, na kterém fotbal vysílali, ale seděli na balkoně a jak jsem zařval, tak říkali: „Hele, tak je to tam.“ Je to hezký pocit. Byly tam i nějaké slzičky, ale to prakticky pokaždé, když na to vzpomeneme.“

Odvetu si již rodinná výprava z Českokrumlovska nenechala ujít. A byl to zážitek. „To, co při odvetě, jsem snad nikdy nezažil. Jezdíval jsem tam i dříve, ale tohle bylo něco neskutečného. Úplně jiný level. Člověk tam sedí jak zařezaný a jenom poslouchá, ale to vše kolem vás naprosto strhne. Je to nepopsatelný zážitek.

Fanouškům u televize tuhla krev v žilách, když Sparta nedala penaltu a naopak stejnou výhodu dostali Švédové. „To bylo na kolaps. Já jsem nemocný na srdce a tohle byl pořádný štos. Ale naštěstí vše dobře dopadli, kluci to skvěle zvládli a jsou tam,“ chválil tým Vojtěch Ryneš.

Všichni pak měli i chvilku času si s Matějem plácnout, vyfotit se a pogratulovat mu ke skvělému úspěchu. „Když kluci obcházeli vítězné kolečko, tak pak přišel k nám. Seděli jsme vedle střídačky hostů ve druhé řadě, tak tam za námi skočil. Šťastně jsme se objímali, gratulovali mu. Zkrátka super pocit a zážitek,“ dodal k atmosféře po utkání Matějův otec.

Fotbal a zase jen fotbal

To, že Matěj jednou možná proslaví Horní Planou na fotbalové mapě světa, bylo jasné od jeho prvních fotbalových krůčků. „Žil jenom fotbalem. Od nějakých jedenácti jsme každý den jezdili na tréninky do Českých Budějovic. Vyjížděli jsme ve tři a vraceli se v osm či devět večer. Já jsem prakticky neměl žádnou dovolenou. Vůbec. To jsem si vždycky vybral jenom na něm, protože ze školy jsem s ním utíkal na fotbal. Čekal jsem před školou, hodil tašku do auta, tam už se převlékal a zpátky dělal úkoly, protože doma už bychom to nestihli,“ vrátil se do Matějových žákovských let otec a dodal: „Jeho současné úspěchy jsou i pro nás všechny odměnou za to, co jsme jeho fotbalu věnovali. A jsem rád, že zůstává pořád tím skromným klukem."

Sparťanský hráč sice příliš volného času nemá, ale našel si i čas na trénink v Horní Plané. "Když Matěj přijede, tak je to na jeden den, maximálně dva. Času moc není. Co si pamatuji, párkrát v Horní Plané na fotbal zašel. Jednou nebo dvakrát ho požádali, aby šel třeba s žáky na trénink. To bylo super, oni se pak hrozně snažili. Udělal s nimi asi dva tréninky a co mám odezvu, tak se to dětem moc líbilo. Ale v poslední době již spíše my jezdíme za ním,“ dodal Vojtěch Ryneš.

Matějův starší bratr Vojtěch hájil barvy Smrčiny Horní Planá, ale nyní se již fotbalu moc nevěnuje. „Vojta měl nějaká zranění, nějaké ty výrony, tak už do toho moc nechce. Takže celá rodina teď drží palce Matějovi. Když má Vojta čas, tak s námi okamžitě jede. Jedeme všichni, to je úplně jasné. Jsme hrdá rodina,“ potvrzuje Vojtěch starší, že celá rodina žije fotbalem.

Fotbalisté z malých klubů to nikdy nemají ve velkém fotbale jednoduché. Matěj Ryneš to však zvládl. „Člověk si toho víc váží, když to musel vydřít všechno sám. Nikdo mu cestičku neumetal, bylo to jenom na něm. Dostal se tam, kde je, pouze svojí zásluhou. Stále mu opakuji, aby dál zůstal nohama na zemi. Aby zůstal sám sebou, jako třeba Honza Koller. To je stále stejný a moc fajn člověk.

Matějovi fandí celá rodina

close info Zdroj: Archiv Radka Ryneše zoom_in Radek Ryneš s bratrancem Matějem.Odvetu u televize prožíval i Matějův bratranec Radek, aktuálně hráč divizního Slavoje Český Krumlov. „Na stadionu jsem nebyl, protože na mě nezbyly lístky. Jeli tam moji rodiče, Matějovi rodiče a soused, velký fanda. Ale díval jsem se z pohodlí domova a sledoval zápas napjatě z gauče,“ komentoval napínavou odvetu Radek Ryneš a dodal: První zápas, kdy dával Matěj gól, jsem z přímého přenosu neviděl. Musel jsem brzy ráno do práce a šel dřív spát. Ale bylo to milé překvapení na ráno. Hned se mi vstávalo lépe."

Postupové tažení Sparty prožíval Radek i všichni kamarádi kolem něho. „Jsem samozřejmě sparťan, takže vše kolem týmu bedlivě sleduji. V mém okolí se teď dlouho nemluví o ničem jiném než o Matějovi. Je to super,“ chválil Radek svého bratrance a dodal s úsměvem: „A já jsem zatím v jeho stínu. Krumlov je proti Spartě hodně málo.“