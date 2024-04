Nejen v Premier League platí za velkou hvězdu. Záložník Manchesteru City Jack Grealish byl ale tentokrát na straně obdivovatelů. Poklonu totiž před vítězným zápasem na hřišti Brightonu vystřihl Russu Cookovi. Že jste to jméno nikdy neslyšeli?

Russ Cook (vlevo) přijímá gratulaci od Jacka Grealishe z Manchesteru City. | Foto: Profimedia

Tenhle borec se zrzavým plnovousem teprve před pár dny dokončil svoji 352 dní a více než deset tisíc mil dlouhou cestu, během které dokázal proběhnout napříč celou Afriku. Stal se vůbec prvním člověkem, kterému se to podařilo, ale to na celém příběhu není to nejpodstatnější.

Svým obdivuhodným výkonem totiž získal jeden milion liber pro charitu, tedy v přepočtu skoro třicet milionů korun. A to už je pěkná sumička na dobročinné účely.

K jeho výkonu mu na sociálních sítích gratuloval i britský předseda vlády Rishi Sunak, fotbalista Patrice Evra či populární dobrodruh, spisovatel a průvodce pořady o přežití Bear Grylls.

Ve čtvrtek pak Russ přezdívaný Hardest Geezer, tedy v překladu něco jako nejtvrdší chlápek, nechyběl v Brightonu na utkání proti Manchesteru City. Setkal se právě i s Grealishem, který jeho cestu pozorně sledoval.

„Jaká to legenda, sledoval jsem tě,“ přispěchal za viditelně překvapením Rossem a přátelsky ho objal, po pár vteřinách se pak ještě vrátil, aby mu pogratuloval.

Na hřišti pak byl posledních dvacet minut u toho, když se Manchester City výhrou 4:0 opět dotáhl blíže k absolutní špičce tabulky. Na Arsenal ztrácí po čtvrtém vítězství v řadě jediný bod a má zápas k dobru.