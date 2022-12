Teď se tedy opřel do fotbalu, který je pro mnoho Američanů poněkud nepochopitelně celosvětově nejrozšířenějším sportem. White má jasno v tom, proč tomu tak je: k hraní kopané prý prakticky nepotřebujete talent a navíc je to děsná nuda.

„Nemůžu vystát fotbal, podle mě je to ze všech sportů na světě ten pro ty nejméně talentované,“ prohlásil sebevědomý boss MMA v podcastu, citovaném webem Calgary Sun. „Existuje důvod, proč fotbal hrají i tříleté děti. Prostě běháte a kopáte do míče,“ dodal White.

Fotbalové kluby alespoň řádně platí své hvězdy

Zápasy UFC patří v posledních letech k nejsledovanějším sportovním zábavám planety, ale popularitě fotbalového šampionátu v Kataru se přece jen nepřibližují. Není divu, že proto si prostořeký White vybral právě tyto dny ke svému svéráznému útoku na kopanou, která je ve většině světa mezi sporty jasným číslem jedna.

„Hrajete něco, kde je takhle obří brána, a konečný výsledek je 3:1, děláte si ze mě srandu?“ tázal se vládce MMA emotivně. „Jak netalentovaný musíte být, abyste dali jen tři góly do takhle veliké brány?“

Whitova slova hned při vysílání vyvolala nesouhlasnou reakci posluchačů. Jeden například ironicky doporučoval, aby děti raději hrály americký fotbal, kde „polovina hráčů má nadváhu a jen tak postává kolem“.

Další posluchač se do Whita pustil kvůli často kolujícím řečem, že šéf UFC si své miliardy vydělal i díky tomu, že svým bojovníkům zdaleka neplatí tolik, kolik by si zasloužili. „Fotbalové kluby svým hvězdám alespoň dávají to, za co stojí,“ poznamenal fanoušek.

Chvála na Procházkovu adresu

Whitovi to může být jedno, šlo mu hlavně o to vyvolat pozornost. Jako vždy. Ostatně jeho nechuť k fotbalu nemůže být zas tak obří, když UFC nedávno oznámila obchodní partnerství se španělskou La Ligou. Když jde o to přiživit se na popularitě evropské kopané, jdou zřejmě ostré názory stranou.

Každopádně je lepší, když si Dana White hledí svého osmihranného písečku. Nedávno třeba vyjádřil uznání českému šampionovi Jiřímu Procházkovi, který se kvůli vážnému zranění ramena musel vzdát mistrovského pásu. Vedení UFC hned slíbilo, že český borec dostane po návratu okamžitě novou šanci na titul.

„Ten večer, kdy se stalo, jsme za Jiřím poslali doktora a ten doslova řekl, že za všechny ty roky, co je v UFC, je tohle to vůbec nejhorší zranění ramene, které viděl. Jiří je však neuvěřitelný borec, takže chtěl i tak bojovat, což jsme mu samozřejmě nemohli dovolit,“ řekl White.

„Máme tedy nový zápas o titul, ale je třeba říct, že na Jiřího budeme stále pohlížet jako na šampiona, protože o titul nepřišel, ale uvolnil ho, aby se o něj mohli utkat ostatní. Je možné, že se do jeho návratu po operaci stihnou dva titulové zápasy, ale uvidíme,“ dodal šéf UFC.