„Všichni v kabině víme, kam nás tato výhra katapultovala. Ale také si dobře uvědomujeme, jak náročné bude se tam udržet,“ prohlásil na tiskové konferenci po utkání Pat Noonan, 43letý trenér FC Cincinnati.

Zápas dvou nejlepších týmů Východní konference byl bezesporu dosavadním šlágrem MLS a nic na tom nezměnil ani fakt, že hosté z Miami v Cincinnati postrádali dvě největší hvězdy Lionela Messiho a Luise Suáreze, kteří hájí barvy svých národních týmů na Copa América.

Branka Pavla Buchy proti Interu Miami:

Před zápasem byl na TQL Stadium ohňostroj v klubových barvách, zazněla americká hymna, při níž bylo ve vyprodaném hledišti pro 26 tisíc diváků takové ticho, že by byl slyšet spadnout špendlík na zem. A šlo se na věc.

„Byl to náš nejlepší zápas v sezoně,“ říkal po utkání explzeňský fotbalista Pavel Bucha, jenž byl už před výkopem označen za muže zápasu, kterého se vyplatí nejvíce sledovat. Především proto, že v předchozím zápase vstřelil dvě branky do sítě D.C. United. Na chvilku tak zastínil i největší hvězdu týmu, argentinského kapitána Acostu či Japonce Yuyu Kubu, jehož dresy jdou pro změnu nejvíc na dračku v klubovém fanshopu.

Červená karta pro Busquetse

I na hřišti jim potom zdatně sekundoval. Nejen proto, že si vzorně plnil defenzivní úkoly, jak po něm chce trenér Pat Noonan, ale podruhé v řadě se i střelecky prosadil. Po rohu zvyšoval ve 36. minutě na 3:1. „Kouč ví o mých ofenzivních choutkách a tak mi v tom nijak nebrání,“ usmál se Pavel Bucha, který má v této sezoně na kontě čtyři góly. Tři z nich dal v prvním červencovém týdnu. „Jo, cítím se tady teď skvěle, i jako týmu nám to šlape,“ doplnil.

Úvod utkání MLS Cincinnati - Inter Miami:

Úvod utkání MLS Cincinnati - Inter Miami | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Začalo se pořádně zostra, za osm minut byly čtyři střely na bránu, po dvou na obou stranách, rohy zrovna tak. Už v desáté minutě šlo Cincinnati do vedení, kapitán Acosta oklamal půlku obrany a předložil nezištnou přihrávku na penaltu Yuyu Kubovi, který poprvé prostřelil gólmana Callendera. Ten po čtvrt hodině hry při další parádní akci domácího kapitána vychytal, pak se dvakrát v řadě vytáhl i Calentano v brance domácích, ale ve 20. minutě už po rohu kapituloval, ukrajinský stoper Kryvcov vyrovnal – 1:1.

Ve 26. minutě dostali domácí míč znovu do sítě, ale radost jim překazil ofsajd, z hlediště se ozývalo mohutné bučení. A co teprve ten rachot, když si ve 36. minutě Acosta pohrál s obranou Miami a poslal Cincinnati znovu do vedení – 2:1. Z hlediště se čím dál častěji ozýval popěvek, který divákům připomínala i světelná tabule: „Sha-la-la-la, oh FCC!"

Potom přišel už zmíněný gólový moment Pavla Buchy a v nastaveném čase první půle zvýšil Asad na 4:1. Do kabin doprovázel hráče v modrých dresech bouřlivý potlesk. A to ještě Cincinnati přidalo další dva góly. Miami navíc dohrávalo o deseti, protože Sergio Busquets, fotbalista, jenž odehrál 16 sezon v Barceloně a loni odešel za moře, byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Šest vstřelených branek v jednom zápase je klubový rekord. Navíc proti týmu, který je nejsledovanějším v celé MLS. „Takový zápas by se šel v Plzni určitě oslavit, ale tady každý míří ke svým rodinám,“ usmál se Pavel Bucha. Už ve čtvrtek čeká jeho tým mač se Charlotte.