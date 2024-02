V jednom z nejpopulárnějších sportů na světě se chystá velká novinka. Kromě žlutých a červených karet se totiž ve fotbale zřejmě brzy začnou používat i karty modré. Co po udělení takové „odměny“ bude následovat?

Hlavní rozhodčí dává červenou kartu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Radek Petrášek

S převratnou novinkou v kopané přišel britský web Daily Telegraph. A právě ve Velké Británii, konkrétně v tamním FA Cupu, mají modré karty začít už od léta testovat.

Stejně jako po inkasování žlutého i červeného kartonku přijde i po modré kartě trest pro hráče, který jí byl počastován. Dokonce bude muset opustit hřiště, a to konkrétně na deset minut.

Desetiminutové vyloučení dostane fotbalista za zákrok, při kterém zjevně neměl snahu zasáhnout míč, případně za nevhodné diskuze s rozhodčím. Pokud by hříšníka ani modrá karta nenapravila a inkasoval by další, případně by k modré dostal žlutou (či opačně), následovalo by vyloučení do konce utkání.

Podle Daily Telegraph oznámí testování novinky už v pátek Rada mezinárodní fotbalové asociace (IFAB).

Objevily se i jiné barvy

Modrá karta není jedinou „barevnou“ novinkou, která v posledních letech do fotbalu pronikla. Už před časem padla v ženském pohárovém utkání v Portugalsku karta bílá, která byla udělena za fair play.

V zápase Světového poháru týmů, které nejsou členy Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) zase rozhodčí ukázal zelenou kartu. Ta znamenala, že hráč musí okamžitě opustit hrací plochu, může být však nahrazen hráčem jiným v případě, že mužstvo nemá již vyčerpaná střídání.