Fotbal není jen dvaadvacet hráčů, kteří se honí za míčem. Příkladem budiž video švédského celku Kalmar AIK. Spoluhráči se v něm rozhodli podpořit Markuse Hermana, který bojuje s rakovinou, a to tím, že si vyholili hlavy. Samotného kapitána následně přemohly emoce a došlo na slzy. Mužstvo také založilo fundraisingovou kampaň. Níže se dočtete i o dalších životních osudech fotbalových person, které potkala podobně záludná nemoc.

Markus Herman se letos v létě dozvěděl o zdrcující diagnóze. Lékaři mu totiž oznámili, že má rakovinu. On tak začal podstupovat chemoterapii, kvůli níž mu vypadaly vlasy. A právě to se stalo impulsem pro jeho spoluhráče i realizační tým, kteří ho podpořili tím, že kompletně shodili své účesy. Když se o celé akci dozvěděl bojovník se zákeřnou nemocí při příchodu do kabiny, emoce z něj i jeho parťáků jen sálaly. Ostatně posuďte sami.

Podpora amatérského mužstva z jihovýchodní části Švédska však nezůstala jenom u onoho videa. Celek se totiž rozhodl založit sbírku, jejíž cíl spočívá v usnadnění aktuálně nelehkého života fotbalisty. Během jednoho dne se dosud vybralo v přepočtu bezmála 40 000 korun.

„Vytvořili jsme benefiční sbírku a lidé z celého světa se k nám mohou připojit v pomoci Markusovi. Vaše příspěvky poputují na zlepšení jeho každodenního života a budou pomáhat v boji s rakovinou. Ukažme Markusovi, že není sám!“ napsal nedávno klub na sociální síti X.

Minulou sobotu se za něj bili jeho spoluhráči i na hřišti. Kalmar AIK prohrával v poločase už o tři branky, zápas ale nezabalil, a nakonec vyválčil remízu 3:3. „Tento zápas nám připomněl, že fotbal je mnohem víc než hra – je o komunitě, síle a neustálém boji bok po boku,“ dodal účet severského celku na Instagramu.

Splněný sen legendy i Van Gaalův film

Vážné onemocnění zastihlo například i Hermanova krajana Svena-Görana Erikssona. Švédský kouč s bohatým životopisem v lednu letošního roku oznámil, že má diagnostikovánu rakovinu slinivky a zbývá mu maximálně rok života…

Zkušený lodivod vedl za svůj život třeba Manchester City, Leicester, Lazio Řím, Fiorentinu, Benfiku Lisabon či reprezentaci anglického Albionu. Jedna štace mu ale zůstala nesplněná. Přál si totiž koučovat slavný Liverpool. Tužba se mu nakonec skutečně splnila, když dostal jedinečnou příležitost a postavil se na lavičku v charitativním utkání legend proti nizozemskému Ajaxu. Zásluha patří extrenérovi Jürgenu Kloppovi, který byl dobrému skutku velmi nakloněn.

Rakovina bohužel potkala celou řadu dalších person z fotbalové obce. V současnosti válčí s nelehkým životním osudem nizozemský trenér Louis Van Gaal, jehož příběh se přetavil do filmového dokumentu.

Tragicky skončil jiný případ někdejšího italského fotbalisty Gianlucy Vialliho, který těžké nemoci podlehl v roce 2023. Podobný osud potkal i velmistra kopané – brazilce Pelého, jenž krátce předtím prohrál zápas s rakovinou tlustého střeva.

V nedávné minulosti však nalezneme také příběhy se šťastným koncem. Důkazem budiž talentovaný fotbalista Baníku Ostrava Matěj Šín, který rakovinu překonal a již po osmi měsících se v plné síle vrátil na zelený pažit.

Podtrženo, sečteno – sport někdy musí ustoupit mnohem důležitějším věcem, což ukazuje i případ Markuse Hermana…