Filip Ardon dnes 15:00

Byl to příběh jako z pohádky. Brněnský rodák Václav Hladký postoupil s Ipswichem ze třetí nejvyšší anglické soutěže až do Premier League, v ní si ale nezachytá. S klubem se nedohodl na nové smlouvě. „Klub děkuje Vasovi za jeho čas v klubu a přeje mu všechno nejlepší do budoucna,“ uvedl celek z východu Anglie na svých webových stránkách.