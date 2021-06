V čem nacházíte podobnost? Nyní vše ovlivňuje koronavirus.

Změnil životy nám všem, to je pravda. Musíme se přizpůsobit. Jenže minulé Euro jsme také nemohli z hotelu, protože byly v Evropě teroristické útoky. Když už jsme šli, tak celý tým a hlídali nás policisté se samopaly.

Nyní jste na soustředění v Jižním Tyrolsku. Jak se vám pozdává místo?

Mám rád výlety, procházky do hor, do přírody. Hned jak jsme přijeli, tak jsem z toho měl příjemný pocit.

Zato do Skotska nakonec nevyrazíte. Na jednotlivé zápasy mistrovství budete létat. Je to potíž?

Osobně musím říct, že to vítám. De fakto rok jsem nebyl doma v Čechách, v Praze. Tak se tam nějakým způsobem vrátím. Jediná nepříjemnost budou přelety, ohledně cestování se ta porce zvětšuje.

První přípravu hrajete v pátek proti Itálii. Jste natěšený?

Ano, za poslední dobu jsme se potkali s Brazílií, Anglií, Belgií. Každý zápas proti velkému týmu je svátek. Budeme chtít uspět a ukázat, že jsme na Euro dobře připraveni.

Jak hodnotíte sezonu v Hoffenheimu? Byla taková polovičatá, že?

První polovinu jsem byl zraněný, to se mi ještě nestalo. Na druhou stranu jsem byl víc s rodinou, to bylo pozitivní. Ve druhé části, už jsem nastupoval do všeho, odehrál jsem dvacet zápasů a dvě kola před koncem jsme se zachránili. Musím říct, že už jsem měl lepší sezony, a to hlavně z týmového hlediska.

V Bundeslize jste skončili jedenáctí…

V dalším ročníku budeme chtít dokázat, že patříme výš, vždyť už jsem v Hoffenheimu zažil i třetí místo.

Co se přihodilo? Proč ten pád?

Dlouho nás vedl trenér Nagelsmann, všechno si sedlo. Teď jsme měli dva trenéry za krátkou dobu. Chce to čas, aby se tým sehrál. Věřím, že to bude lepší, že budeme hrát výš.