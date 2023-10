Česká fotbalová reprezentace znovu narazila. Nezvládla duel v Albánii, prohrála 0:3 a trpělivost dochází nejen fotbalovým fanouškům, ale zdá se, že dokonce i ve FAČR. Ještě než se sejde svolaný výkonný výbor, musí ale Češi nutně porazit Faerské ostrovy.

Reprezentace: Česko - Faerské ostrovy 5:0, Mojmír Chytil | Foto: Deník/Jan Pořízek

Od čtvrtečního večera musí čeští fotbalisté vstřebávat krutou srážku s realitou. V Albánii dostali tři góly a místo radosti z bodového zisku odcházeli z tamního pažitu s plnou hlavou starostí.

Není čas řešit, zda byl nečekaný krach dílem špatného výkonu, nebo třeba velmi sporného verdiktu nizozemského rozhodčího Dannyho Makkelieho, který kvůli údajnému úmyslnému hraní rukou neuznal gól Mojmíra Chytila. Navíc ho ještě před poločasovou přestávkou poslal pod sprchy.

Zločin v Albánii: Policista odrovnal Chytila jako Ronalda. Teď se neomluvil

Z Albánie už Češi body nepřivezou, o to více se teď musí soustředit na nedělní utkání, v němž budou od osmnácti hodin v plzeňské Doosan Areně hostit Faerské ostrovy.

To je prvním úkolem z celkových tří, které musí reprezentanti zvládnout do konce kvalifikačního cyklu, pokud se chtějí podívat na evropský šampionát do Německa nejen jako diváci. Porazit doma Faerské ostrovy a pak i Moldávii je povinností. Pokud ji splní, čekat na ně bude rozhodující bitva v Polsku.

Šilhavý nad propastí

Už nyní na ně ale nečeká nic jednoduchého. Proti sobě budou mít nejenom soupeře, v jejich prospěch totiž příliš nehraje ani aktuální situace a rozpoložení. „Máme na to jenom dva dny, v neděli už hrajeme zápas. Musíme se zvednout, jít za výhrou, třemi body,“ burcuje kapitán Tomáš Souček, který si však dobře uvědomuje, že časový odstup od utkání v albánské metropoli Tiraně není příliš dlouhý.

Tlak navíc přichází ze všech stran. Část fanoušků vidí možné řešení v konci trenéra Jaroslava Šilhavého, teď se k nim přidala i pohotová reakce ze strany svazového vedení. To řešilo situaci prakticky bezprostředně po nepodařeném vystoupení. A výsledkem je (zatím) svolání výkonného výboru na příští týden. Směrem k reprezentaci však vyslala Fotbalová asociace ČR ústy svého předsedy nekompromisní vzkaz. „Teď je bezpodmínečně nutné porazit Faerské ostrovy,“ vyhlásil Petr Fousek.

Trpišovský, cizinec, nebo snad trenér žen? V sázce je český fotbal

Zdánlivě snadný úkol. Jenže pozor, Faerské ostrovy už nějakou dobu prokazují, že i fotbalový trpaslík umí tu a tam vystrkovat ostré drápky. V plné parádě se o tom přesvědčili loni v září Turci, kteří ze hřiště soupeře v Lize národů odjížděli bez jediného bodu po porážce 1:2. Sice s vítězstvím, ale také s pořádně propocenými dresy odešli ze zápasu se stejným soupeřem třeba Skotové či Dánsko.

I hosté bez vyloučené opory

Probíhající kvalifikace ale zatím Faerské ostrovy nezastihla v nikterak oslnivé formě, jediný bod uhrály proti Moldávii. Naposledy prohráli fotbalisté hrající pod taktovkou švédského trenéra Ericsona s Polskem, když se za celé utkání nedostali ani k jedné střele na soupeřovu bránu. Podobně jako čeští hráči pak přišli o jednu z opor, zkraje druhého dějství šel bez předchozího žlutého varování ze hřiště obránce Askham. Šance splnit výzvu svazového šéfa jsou tak stále vysoké.

Rezignace po fiasku reprezentace v Albánii? Šilhavý mlžil: Bude se to řešit

„Mojí povinností je připravit tým. Je to těžké, ale pořád to máme ve svých rukách,“ říká jednašedesátiletý trenér, který je u reprezentačního kormidla od září 2018.

Šilhavý má smlouvu u reprezentačního áčka do konce kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud by se národnímu týmu podařilo postoupit, kontrakt by se automaticky prodloužil i na závěrečný turnaj. Do Německa postoupí první dva celky z každé kvalifikační skupiny. O zbývající tři místa se povedou boje v dodatečném play-off.