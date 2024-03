Česká fotbalová reprezentace má za sebou úvodní dva zápasy pod vedením nového realizačního týmu a vývoj obou utkání byl jako přes kopírák. Češi rychle ztráceli, před poločasem ale srovnali hlavou a v závěru díky trefě střídajícího hráče zvítězili 2:1. „V Norsku jsme nezačali vůbec dobře, ale tentokrát jsme se dostávali do šancí a prvních patnáct minut jsme dominovali,“ porovnal oba otočené zápasy hlavní trenér Ivan Hašek.

Přípravné fotbalové utkání Česko - Arménie | Foto: CPA

Právě lodivod českého týmu říkal už po prvním utkání, že byl spokojený s výsledkem, ale v předvedené hře byly stále rezervy. „Tentokrát to platí dvojnásobně. Zápas vůbec nebyl lehký, byly tam věci, které bychom nechtěli, aby se opakovaly. Vyzkoušeli jsme si ale zase něco jiného, byl to jiný zápas než s Norskem,“ hodnotil Hašek.

„Vážím si ale toho, že hráči ukázali morálně volní vlastnosti a chuť vyhrát. Chtěl bych poděkovat hlavně divákům. Stadion nás hnal dopředu, pomáhal nám a kluci to vycítili. Moc bych chtěl lidem, kteří přišli, poděkovat, že nám pomohli,“ doplnil staronový hlavní trenér.

Ten oproti zápasu v Oslu razantně proměnil sestavu. Češi vyběhli na trávník v jiném rozestavení a z předchozí základní jedenáctky zbyla jen trojice hráčů. Čtyři startující hráči naopak debutovali a pátý Matěj Jurásek se k nim přidal v průběhu druhé půle.

Češi otáčeli vývoj i na Letné. Výhru nad Arménií zařídil střídající Chorý

„Bylo tam dost nových hráčů, nemůžete být sehraní za jeden trénink. Jsou věci, které jsme měli dělat lépe. Všichni nováčci ale mají srdce a charakter. To je pro mě důležitější. Celý výkon je spíš o vůli a bojovnosti než o kráse. Musíme se vyvarovat takových chyb a myslím, že se z toho poučíme,“ komentoval Hašek výkon nováčků i celého mužstva.

Pro výkon českého týmu byl podle slov jeho kouče důležitý vstřelený gól do přestávky. O ten se postaral až ve druhé nastavené minutě hlavičkou po rohu Ladislav Krejčí. „Když to při standardních situacích nejde po dobrém, tak to musí jít silou. Síla je jedna z našich silných stránek,“ nechal se slyšet Hašek.

Znovu vyšla střídání

Tomu stejně jako v Norsku i v Praze na Letné vyšla střídání. Zatímco na severu Evropy zařídil vítězství Antonín Barák, hrdinou domácího zápasu se stal Tomáš Chorý.

„Když se podíváte na lavičku, tak kluci tím žijí. To je naše síla. Nikdo si nestěžuje, všichni jsou pozitivní. To je síla týmu. Hrozně si cením, že všichni hrají pro tým,“ ocenil hráče na lavičce Hašek.

Z nominace, kterou na tento sraz vybral, nakonec viděl v zápasovém zatížení všechny hráče kromě brankáře Vítězslava Jaroše. Ještě den před zápasem na tiskové konferenci ale Hašek naznačoval, že by mohl o poločase Kováře s Jarošem prostřídat.

FOTO: Plný hradecký stadion si užil demolici Islandu. Lvíčata našla nový domov

„Neudělali jsme to, protože k tomu nebyla dobrá situace. Plánovali jsme to jen v případě, že bychom měli nějaký náskok a utkání by bylo rozhodnuté,“ vysvětlil.

Jak se tedy staronový trenér ohlíží za svým prvním srazem, z něhož si Česko odneslo dvě vítězství po nesnadném průběhu? „Jsem rád, že jsem viděl všechny hráče a mohl jsem s nimi spolupracovat. Kluci šlapou a na trénincích makají. To je pro mě do budoucna nejdůležitější. Bylo to pro mě velmi příjemných devět dní s nimi,“ uvedl Hašek závěrem.