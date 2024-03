Čeští fotbaloví fanoušci s napětím očekávají, kterých třiadvacet fotbalistů se dostane do výběru reprezentačního trenéra Ivana Haška pro nadcházející mistrovství Evropy. Jenže bude jich opravdu třiadvacet?

Bývá to už zvykem. Na finálové turnaje nominují trenéři národních fotbalových celků obvykle třiadvacet hráčů. Jeden takový je už téměř za rohem, na přelomu června a července se do Německa sjede evropská fotbalová reprezentační špička. Zdá se ale, že by však tentokrát mohla na poslední chvíli přijít změna.

Dva trenéři předních evropských reprezentací se totiž nechali slyšet, že třiadvacet fotbalistů je pro turnaj typu mistrovství Evropy poněkud málo. „Považuji za absurdní, že na mistrovství Evropy můžete vzít jen třiadvacet hráčů. Když pak jeden vypadne, už nemůžete ani trénovat jedenáct na jedenáct. To je nesmysl,“ hartusil po přátelském zápase v Německu kouč nizozemské reprezentace Ronald Koeman, s nímž souhlasil i jeho německý protějšek Julian Nagelsmann.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) už slíbila, že situaci s trenéry probere. Stát by se tak mělo na společné schůzce 8. dubna.

Nebylo by to přitom poprvé, kdy by na závěrečných soupiskách mohlo být šestadvacet fotbalistů. Umožněno to bylo už při minulém evropském šampionátu v roce 2021, to kvůli koronavirové pandemii. Nyní je toto téma na stole znovu.