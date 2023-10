Češi jsou fanoušci úspěchu. Sparta a Slavia porážejí fotbalovou reprezentaci

Na klubové scéně je fotbal sport číslo 1. Baví nejen Slavia se Spartou. Jenže když se v Česku řeč stočí na reprezentaci, najednou u větší části veřejnosti vede hokej. Nejvíce patrné je to během vrcholných šampionátů. Co za tím vězí a jak to může fotbal změnit? V nejnovějším tématu Sportovního deníku přinášíme data sledovanosti, pohled dvou expertů i sociologa.

