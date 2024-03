Za normálních okolností řeší, jak zabránit gólům ve své síti. V uplynulých měsících však opora Manchesteru City měla úplně jiné starosti. Šlo jí totiž bez nadsázky o život. Brankářka Ellie Roebucková utrpěla v pouhých 24 letech mozkovou mrtvici.

Brankářka Manchesteru City Ellie Roebucková | Foto: Profimedia

V anglické reprezentaci odehrála Roebucková jedenáct zápasů, téměř stovku jich má odchytaných v dresu Manchesteru City. V této sezoně však zatím nezasáhla ani do jednoho utkání.

Mnozí fanoušci se dlouho ptali, proč opora City zmizela ze sestavy. Odpověď dala až sama gólmanka. „Cítím, že teď je ten správný čas dát malou aktualizaci něčeho, s čím jsem se nedávno potýkala,“ napsala na Instagram k příspěvku, kde vše vysvětluje.

Rakovina proti tomu byla nic, šokovala italská hvězda po obvinění z rasismu

„Necítila jsem se dobře, a tak jsem podstoupila několik vyšetření, která zjistila, že jsem utrpěla mozkovou mrtvici,“ uvedla. „Naštěstí nedošlo k žádnému trvalému poškození mého mozku nebo zraku,“ oddechla si fotbalistka s tím, že absolvovala mnoho testů a schůzek se specialisty a s jejich podporou je na cestě k uzdravení.

Podívejte se na nejlepší zákroky Ellie Roebuckové:

Zdroj: Youtube

Vrátila se dokonce už i mezi své spoluhráčky. „Je skvělé být zase s holkami, pracovat na rehabilitaci a co nejdůležitější, cítit se zase jako normální Ellie,“ uvedla. „Život na tebe může vrhnout nečekané výzvy a jestli mě tento rok něco naučil, pak to, že jsem silná a dám vše, co mám, za věc, kterou miluji nejvíc,“ napsala v emotivním prohlášení, v němž poprosila o respektování soukromí svého i své rodiny.

Roebucková se jako reprezentační brankářka zúčastnila olympijských her, mistrovství světa i evropského šampionátu.