Pokud by se pořádala anketa o inzultaci rozhodčího roku, měla by velkého favorita. Našlápnuto k triumfu by měl fotbalista indonéského klubu ze Střední Sulawesi, který byl s nařízenou penaltou nespokojen do té míry, že o chvíli později musela pro sudího přijet sanitka.

Byl to vůbec zápas plný dramatických situací. Čtvrtfinálové utkání domácího poháru mezi celky Aceh a právě Střední Sulawesi doprovázely nepokoje diváků, kteří vytrvale vhazovali na hrací plochu láhve a jiné předměty.

Vše pak vyvrcholilo v sedmé minutě nastavení. Hosté vedli 1:0, hráli však oslabení o dva vyloučené hráče a domácí se úporně snažili o vyrovnání. V pokutovém území došlo ke střetu, který rozhodčí okamžitě vyhodnotil jako penaltový.

Záznam zápasu (popisovaná situace začíná v čase 2:20:10):

| Video: Youtube

Ještě však téměř ani nestihl vytáhnout píšťalku z úst a už ležel na zemi. Jeden z hostujících hráčů totiž nebyl s verdiktem příliš srozuměn a sudího nemilosrdně sejmul. Na hřišti se okamžitě strhla mela a zápas musel být na dlouhé minuty přerušen.

Rozhodčí skončil v nemocnici

Jenže rozhodčí na tom nebyl vůbec dobře. Na trávník pro něj hned zamířila nosítka, jenže vzápětí se ukázalo, že to stačit nebude. Do akce tak nastoupila sanitka. Rozhodčí sice po několika minutách ošetřování vstal, jenže s pomocí dalších lidí sotva došel do útrob stadionu. Zdravotníci ho nakonec převezli do nemocnice s podezřením na otřes mozku.

Duel, který pokračoval zhruba po dvaceti minutách, musel dopískat čtvrtý rozhodčí. Nařízenou penaltu však brankář zneškodnil. Pokračovalo se dál, a když už se hrálo více než třicet minut přes čas, dočkali se hráči v červeném dalšího pokutového kopu.

Nutno podotknout, že z dostupného videozáznamu utkání, který se na sociálních sítích rychle rozšířil, se oba pokutové kopy jeví přinejmenším jako velmi sporné. Ten druhý už domácí proměnili a pár chvil nato náhradní rozhodčí pískl do píšťalky. Do dalšího pokračování zápasu však už frustrovaní hosté odmítli nastoupit. Do semifinále tak postoupil Aceh, zápas ale téměř jistě bude mít dohru u místní disciplinárky.