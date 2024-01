Mělo to být vyvrcholení zimní přípravy fotbalové Slavie, oba kluby ještě zápas ani oficiálně nepotvrdily, ale nyní vše nasvědčuje tomu, že k duelu mezi Pražany a Slovanem Bratislava nedojde. Předsedu představenstva sešívaných Jaroslava Tvrdíka totiž pobouřila zpráva, že by plánovaný soupeř vršovického klubu měl nastoupit proti ruskému celku Dynamo Moskva. Asistent trenéra slovenského klubu mezitím zprávu o duelu s moskevským celkem smazal.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík (vpravo) a hlavní trenér Jindřich Trpišovský (na snímku z 13. února 2020). | Foto: ČTK

O tom, že by Slovan Bratislava měl v rámci přípravy nastoupit proti Dynamu Moskva, informoval na Twitteru slovenský profil Futbalové Zákulisie, který se odkazoval na instagramový profil asistenta bratislavského trenéra Luboše Benkovského.

Nákup fotbalové Slavie miliardářem Tykačem posuzuje antimonopolní úřad

„V přípravě pokračujeme v Kataru. Jsme v Dauhá, v jednom z nejlepších tréninkových center Aspire Academy. Deset dní, tří zápasy – Dynamo Moskva, Al Rayyan, Al Wakra – a potom už ostrý start do druhé části sezony,“ napsal slovenský trenér na svém instagramovém profilu.

Později popisek upravil a hovoří už jen o dvou utkáních – proti Al Rayyanu a Al Wakra.

Přesto původní znění popisku fotek z přípravy vzbudilo ve fotbalovém prostředí rozruch, protože od počátku války na Ukrajině se evropské týmy těm ruským vyhýbají jak na přestupovém trhu, tak v rámci přátelských zápasů. Na Twitteru stačil zareagovat na plánovaný zápas Slovanu s Dynamem i předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Mělo jít o generálku na jaro

„To si potom přípravný zápas nezahrajeme,“ napsal stručně a ke svému sdělení připojil fotku ukrajinského obránce Tarase Kačaraby v tričku s nápisem „We stand with Ukraine“.

Přestřelka ve fotbale: Liberec útočí na Slavii. Nejsme v Číně, vzkázal Kania

Slavia se podle neoficiálních informací měla utkat se Slovanem v neděli 4. února, přičemž pro sešívané mělo jít o generálku na jarní část FORTUNA:LIGY. Slavia zatím v rámci přípravy zapsala výhry 4:0 nad dánským Sonderjyske a 2:0 nad švédským AIK. Na soustředění v Portugalsku by se svěřenci Jindřicha Trpišovského měli střetnout ještě s čínským týmem Peking Guoan.

Do Prahy se slávisté vrátí 28. ledna a následně odstartují poslední fázi přípravy. Do druhé části ligového ročníku vstoupí 11. února, kdy doma vyzvou Jablonec. Do té doby ale určitě budou chtít sehrát ještě generálku. Jestli to bude právě proti Slovanu Bratislava, nebo z utkání sejde, by měly ukázat nejbližší dny.