České kluby si zatím v evropských fotbalových pohárech vydělaly přes 63 milionů korun. Oproti tomu, co jim může spadnout do klína, to vůbec nic není. Případná účast dvou českých zástupců v Lize mistrů by znamenala miliardové zisky. Kolik lze vydělat na evropské scéně?

Zatím si pětice českých týmů v předkolech vydělala dohromady 2,5 milionu eur, což je přes 63 milionů korun. Nejvíc inkasovali v Mladé Boleslavi a v ostravském Baníku, konkrétně po 900 tisících eur (necelých 23 milionů korun, v případě Baníku je v tom zahrnuto „bolestné“ neboli eliminační bonus za nezdar s Kodaní).

V porovnání s tím, jaký balík na tuzemské kluby může čekat v naditém měšci UEFA, jde o zanedbatelné drobné. Vždyť se může stát, že do nejprestižnější Ligy mistrů poprvé v historii postoupí hned dva čeští zástupci. Jistě, úspěch Sparty proti Malmö a Slavie proti Lille nebude nic snadného, ale odměna je závratná.

Každý účastník základní fáze LM inkasuje 18,62 milionu eur, což je bezmála půl miliardy korun. Následuje osm zápasů, v nichž je každá výhra ohodnocena 2,1 miliony eur (53 milionů korun) a remíza 700 tisíci eur (necelých 18 milionů korun). Další miliony čekají v případě postupu do play-off, něco rovněž kápne z přerozdělování peněz za vysílací práva a samozřejmě i z prodeje vstupenek.

Vydělá si Sparta miliardu?

I kdyby to pražským „S“ s útokem na pozlacené hradby Ligy mistrů nevyšlo, dostanou za vypadnutí v závěrečném předkole 4,29 milionu eur a budou se činit v Evropské lize. Tam sice odměny nejsou tak veleštědré, ale pořád je to 108 milionů korun za účast v základní fázi, 11,3 milionu za výhru a 3,7 milionu korun za remízu.

Na těchto ziscích by se ráda podílela také Plzeň. Pokud jí poslední předkolo nevyjde, bude se účastnit Konferenční ligy, kam se pokusí postoupit i Mladá Boleslav. Nejmladší evropská soutěž je také nejméně financovaná. Nabízí 3,17 milionu eur za základní část (80 milionů korun), 400 tisíc eur (10 milionů korun) za výhru a 133 tisíc eur za remízu (3,4 milionu korun).

Zkusme si teď představit hypotetický příklad. Dejme tomu, že Sparta zvládne dvojzápas s Malmö a v základní části LM pak třikrát vyhraje, třikrát prohraje a dvakrát remizuje. Letenská pokladna by pak mohla počítat za účast ve skupině a výsledky celkem skoro 700 milionů korun. Další milion eur by přitekl za eventuální postup do play-off (ano, jsme optimisté) a kdyby se stal zázrak, za účast v osmifinále by už bylo 11 milionů eur, tedy 278 milionů korun. Miliarda doma.

Jistě, jde jen o teorii. Kdyby Sparta se Slavií skutečně hrály LM, mohlo by to českého fotbalu jít klidně přes dvě miliardy korun. Zní to jako sen?