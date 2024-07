Jak se vám turnaj líbil? Celkově si myslím, že dominovali Španělé , kteří zaslouženě vyhráli i s Angličany. Přestože ten poslední zápas byl, řekl bych, takový nerozhodný. Angličané vždycky uměli závěry. Proto se taky dostali do finále. Já si myslím, že v Anglii je problém v tom, že se v lize nachází hodně cizinců, kteří udávají tón. Nároďák bez cizinců pak nemá takovou variabilitu. Oni sází vyloženě na tvrdost, osobní souboje, střelbu a tak dále. Ale aby tam byla nějaká nadstavba, něco navíc, aby vymysleli, to jim schází. A to je právě kvůli tomu, že na ostrovech hraje dost cizinců.

Když se podíváme na vítězné Španělsko, tak který z hráčů se vám například zamlouval a proč?

Vybavuje se mi Yamal, který je opravdu velkým talentem, a to nejenom v tom, že dal branku a že asi třikrát přihrál na gól, ale už jeho převzetí míče, vedení, pohyb bez balonu, je opravdu vynikající. Roste v něm skvělý fotbalista i v tomhle (mladém – pozn. red.) věku.

Poborský byl ve finále ME 1996 nejlepší

Pamatujete si někdy za svoji trenérskou kariéru u národního týmu, že by někdo podobný v tak mladém věku vynikal? (Lamine Yamal nedávno oslavil teprve sedmnácté narozeniny – pozn. red.)

No, nepamatuju. Já jsem měl prakticky hráče, kterým bylo kolem dvacítky jako Patrik Berger, Šmicer, Frýdek, Kuka, Kadlec. Všichni ti fotbalisté měli nejlepší věk a já jsem podle toho sestavil i taktiku. Věděli jsme, že Patrik Berger má dobrou střelbu ze střední vzdálenosti, Pavel Nedvěd ze středu, Šmicer zprava a tak dále. To znamená, že ten tým byl sklouben dohromady, což bylo velice důležité. Jediná velká potíž byla v tom, že nás noviny tepaly, že hrajeme jenom obranu.

Že hrajete defenzivně?

Že hrajeme defenzivně. Kolik týmů hraje takto teď a vůbec se o tom nemluví? Když jsme to rozebírali, došli jsme k tomu, že budeme hrát finále otevřeně, což byla velká chyba. Kdybychom to nastavili stejně jako předtím, tak by nebyl takový problém i proti Němcům.

To tedy považujete za největší chybu?

To považuji za největší chybu, co jsem udělal, že jsem mač hodně otevřel. Finále bylo moc hezké, jak ze strany soupeře, tak i od nás. My jsme nakonec dostali branku z ofsajdu. Byly tam hrubky rozhodčího, který pak rozhodl zápas. Bohužel.

close info Zdroj: Deník: Vladimír Kučera zoom_in Dušan Uhrin starší. Jako trenér vedl řadu českých fotbalových týmů a byl také reprezentačním trenérem České republiky. Jeho největším úspěchem s reprezentací je druhé místo na Euru 96.

Co říkáte na to, že vás ve finále dělilo sedmnáct minut od titulu mistrů Evropy? Přemýšlel jste nad tím někdy takhle?

Nepřemýšlel. Už jsem mluvil o té první chybě, druhá pak spočívala v tom, že jsem vystřídal Karla Poborského. Jak jsem se posléze díval, tak Karel Poborský byl v té době nejlepší hráč na hřišti. Ale já jsem tam dával Láďu Šmicra, který vždycky nastupoval na posledních deset, dvacet minut a rozhodoval. Střídal jsem ho kvůli tomu, že rozhodne. Hned jak přišel na hřiště, tak po dvou, třech minutách vystřelil. Ale naneštěstí mu to gólman Köpke chytil. Prakticky gólová šance.

Když už jsme u Karla Poborského, tak většina dnešních fanoušků si vybaví jeho památný gól ve čtvrtfinále proti Portugalsku. Jak na tu akci vzpomínáte vy?

Vzpomínám, že Portugalci byli lepší. Zase jsme se spíše bránili. Povedl se ale rychlý přechod a lob Karla Poborského. Problém byl v rozhodčím, který nám dal asi tři nebo čtyři žluté karty, a ještě jednu červenou pro Látala, kvůli čemuž ti hráči nemohli hrát další zápas s Francií.

Ale přesto jste semifinále s Francií vyhráli.

Nakonec to bylo na desítky (penalty – pozn. red.), přičemž jsem musel mužstvo přeskládat. Nastoupil třeba Radek Drulák.

Krejčího odchod Spartu příliš neoslabí

Jak se podle vás proměnil fotbal během těch posledních třiceti let?

Jak jsem se díval teď na Euro, tak já moc velké rozdíly nevidím. Španělé například nyní hrají stejný fotbal jako Barcelona. Styl přihrávek – tiki-taka.

Českému nároďáku se letošní šampionát příliš nevydařil, jelikož skončil už po základní skupině. Myslíte si, že měla reprezentace na víc?

Já si myslím, že měla. I když jsme v zápase proti Turecku hráli o deseti proti jedenácti, tak v některých momentech jsme byli lepší. Ale já vidím velký problém v nesehranosti mužstva. Já jsem to například dělal tak, že jsme se sešli na srazu, a ještě než jsem začal z hlediska taktiky něco dělat, tak jsme hráli třeba deset na deset. Bylo velice důležité, aby se sehrála základní jedenáctka.

Kritika se snesla i na hlavního kouče Ivana Haška, který se minimálně dostal pod velký tlak médií. Vy jste určitě něco podobného zažil tenkrát taky. Poradil byste mu něco v tuhle chvíli?

Já si myslím, že by neměl poslouchat média, protože má svůj vlastní způsob a v tom bude pokračovat. Teď je otázka kolem přípravy na Ligu národů nebo na mistrovství světa a tam se může všechno změnit. Můžeme být úspěšní, jelikož hráčská kvalita u nás je.

Kdybych vám měl trochu oponovat, tak zmíním, že na nedávném Euru zůstaly za očekáváním i opory jako třeba Tomáš Souček, Vladimír Coufal nebo Patrik Schick, který se v závěru zranil.

Ano, hlavně Patrik Schick. Nevím přesně, čím to bylo. Každopádně si myslím, že byl dost nerozehraný z Leverkusenu, kde dělal spíše náhradníka.

V Česku za chvíli začne nová sezona. Koho před nadcházejícím ročníkem vidíte jako největšího favorita na titul?

I když jsem sparťan, tak vidím Slavii. Ne, že by Sparta nebyla blízko kvůli tomu, že odešel Priske. Myslím, že jeho asistent (Lars Friis – pozn. red.) byl ještě lepší z hlediska řízení týmu.

Co říkáte na úspěchy sparťanského mužstva v posledních dvou letech?

Bylo to také tím, že hráli pořád pohromadě, nepostrádali kvalitu a rozhodovali zápasy doma i venku, což bylo velice důležité. Oni měli hlavně vyrovnané všechny řady, když vezmete v potaz obranu, zálohu a útok.

Nemyslíte si, že může zapůsobit přece jenom to, že Spartu opustil Ladislav Krejčí, který odešel do Španělska? Nemůže to tým oslabit?

Já v tom nevidím velké oslabení. Nicméně jak už jsem řekl, ligu spíše vyhraje Slavie, protože přišel Tomáš Chorý z Plzně, který bude mít velký vliv na útočnou činnost Pražanů. To si myslím, že bude klíčové.