Hokej zatáhl oponu, na scénu se vrací fotbal. Ještě před Eurem proběhne ve čtvrtek zásadní schůze čelních představitelů české kopané, kteří by měli na valné hromadě v Olomouci řešit tři důležitá témata – nové stanovy, alokaci příspěvků a budoucnost Strahova jakožto nového stadionu Sparty.

Dost možná půjde o bouřlivé jednání, k němuž dal předehru Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva pražské Slavie.

Byla moje chyba podporovat Petra Fouska. Příští rok ve volbách ji určitě nebudeme opakovat. Omlouvám se,“ uvedl někdejší politik, lobbista, manažer a nyní fotbalový funkcionář na sociální síti X.

Šlo o reakci na vystoupení předsedy asociace, který v podcastu Footcast reagoval na řadu palčivých témat, v nichž se mimo jiné pozastavoval nad oblibou pyrotechniky na stadionech.

Ani slovo na jednání české komory

Jde o šrapnel do jinak celkem klidných vod fotbalového dění v Česku. A možná také začátek předvolebního boje. „Nepochybně," konstatoval Fousek na setkání s novináři.

Čtvrteční valná hromada je důležitá. Bude řešit osud majetku obří hodnoty (stadion Evžena Rošického a s ním spojené pozemky na lukrativním místě). Ještě důležitější je však to, co se stane za rok. Po čtyřech letech se bude volit nové vedení asociace. A vzhledem k rostoucí popularitě fotbalu a z toho plynoucích peněz se dá očekávat mnohem větší zájem o ty nejvyšší posty.

„Český fotbal má úspěchy, jsme na Euru, v pohárech se daří našim klubům a hostili jsme významné akce jako finále Evropské konferenční ligy. Ne všechno ale bylo úspěšné, něco je běh na dlouhou trať,“ uvedl Fousek na svoji obranu.

Na dotaz, zda bude kandidovat i za rok, odpovídat zatím nechtěl. „Vyjádřím se po Euru. Měli bychom se držet toho, že mandát je na čtyři roky a účty se budou skládat na valné hromadě,“ prohlásil.

Mimochodem, Tvrdík s ním osobně své výtky neprobíral. „Před několika dny jsme se bavili na české komoře a tam mi nic takového neřekl,“ dodal Fousek.

Sparta představí veřejnosti svůj návrh

Otázkou zůstává, co přinese valná hromada v Olomouci. Témat je víc a na delegátech z nejrůznějších koutů republiky i zástupců různých pater výkonnostního fotbalu bude to, zda se shodnou. V minulosti to byl leckdy pořádný problém.

Fanoušky bude nejvíce zajímat debata a hlasování o osudu areálu na Strahově, kde by mohl vyrůst nový stadion pražské Sparty. Dříve se mluvilo i o možnosti stavby národního stadionu, ale tahle varianta padla. S jedinou nabídkou přišel letenský celek. Podmínky se ladily v uplynulých týdnech a zástupci klubu přijedou i do Olomouce, aby prezentovali svůj návrh a odtajnili, kolik jsou ochotni zaplatit.

„Sparta by to ráda urychlila, ale počítáme s tím, že když vše půjde dobře, mohl by stadion stát v roce 2032," zmínil první místopředseda fotbalové asociace Jiří Šidliák s tím, že reprezentace by zde mohla hrát třikrát do roka.

Mimochodem: nejde o Fouskovu či Šidliákovu hru, jednání se Spartou posvětil i výkonný výbor, kde tento scénář získal majoritní většinu. Poslední slovo však budou mít delegáti: 202 funkcionářů z profesionálního i amatérského fotbalu.

Další debata o stanovách i příspěvcích

V Olomouci se budou probírat i další třaskavé věci. Po odmlce se na program jednání vrací návrh nových stanov. „Poslední stanovy jsou z roku 2019. Příští rok jsou volby, tam se obvykle stanovy nepředkládají. Budeme o tom diskutovat a doufáme, že jsou schválitelné,“ nechal se slyšet Fousek. „Debata probíhala kontinuálně, i loni na valné hromadě. Probíhalo připomínkové řízení, v němž se sešlo 169 připomínek. Zapracovali jsme ty, které dávaly smysl,“ doplnil Šidliák.

Největší změny? Etickou komisi by volila valná hromada (nyní volila jen jejího předsedu) a výkonný výbor by se rozrostl na třináct členů (nyní jich je dvanáct).

V Olomouci se zároveň bude rozhodovat o rozdělení příspěvků, které se už loni zdvojnásobily. Delegáti se však loni neshodli, kam kolik peněz půjde. A teď polovina sumy leží na účtu, aniž by s ní kdokoli mohl nakládat. „Bylo to krátkozraké. Spousta lidí vidí, že to byla chyba. Peníze by měly sloužit k rozvoji mládeže. Pokud se zase neshodneme, peníze dál budou ležet u ledu,“ řekl k situaci Fousek.

Jde o desítky milionů (dle slov Šidliáka činí suma 46,5 milionů korun).