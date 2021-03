Poměry se mění, to je celkem jisté. Objevují se mapy, souhrny, aktualizovány jsou po každé valné hromadě kteréhokoli okresního svazu. Výsledky voleb totiž dokazují, že fotbal tížený vládou Romana Berbra potřeboval nový vítr.

Bývalý obránce Benjamin Vomáčka se stal novým předsedou OFS Liberec. | Foto: Deník

V mnoha případech (s výjimkou kupříkladu Trutnova a profláknutého Marka Pilného) totiž vítězí nové tváře, „staré struktury“ ustupují do pozadí. „Jsme rádi za to, že se zvýšila angažovanost lidí a objevily se varianty, ze kterých si mohli vybrat. To byl náš cíl. Jsme rádi za to, že se v řadě okresů zvolili noví lidé, ale neříkáme, kdo je dobře a kdo špatně. O tom si rozhodli lidé a za to jsme rádi,“ říká Ondřej Lípa, jeden z důležitých mužů spolku zvaného Fevoluce.